В Самарской кирхе состоится концерт

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21 апреля в 18.30 в Евангелическо-лютеранской Церкви Святого Георга выступит лауреат международных конкурсов, доцент Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Алексей ШЕВЧЕНКО (орган, Москва).

Органный концерт: «Stylus Fantasticus в музыке барокко»

6+

Stylus Fantasticus – фантастический стиль – музыкальный стиль раннего барокко, возникший в Италии и услышать его особенно отчетливо можно в так называемых «застывших импровизациях» клавирных токкат и фантазий XVI века. Мода на итальянскую новинку пришла в Германию и захватила всю Европу, ведь барокко время не только бурного развития, но и экспериментов, поиска новых способов выражения. Музыка барокко и в частности фантастического стиля полна виртуозных и полифонических приемов, украшений, тембровой красочности, причудливых фактурных решений и разнообразия сюжетов, которые до сих пор через века восхищают и делают слушателей соучастниками исполнения. Необарочный механический орган Самарской кирхи особенно аутентично передает шарм музыки XVI–XVII веков. В программе произведения И.С. Баха, Дж. Фрескобальди, Г. Муффата, А. Падуанского, М. Векманна, Д. Букстехуде.

Ведет концерт искусствовед Анна Карпова.