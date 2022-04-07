В Самарской губернии стартовал набор волонтёров для участия в параде Победы и шествии «Бессмертный полк»

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В Самарской губернии стартовал набор волонтёров для участия в организации праздничных мероприятий - парада Победы и шествия «Бессмертный полк».



Чтобы стать волонтёром Победы и сопровождать мероприятия, посвященные 77-летию Победы над фашистскими захватчиками, необходимо:

- зарегистрироваться по ссылке vk.cc/ccwBAR;

- выбрать в личном кабинете соответствующее мероприятие;

- пройти конкурсный отбор и собеседование;

- пройти обучение по своей функциональной позиции.



Присоединиться к команде добровольцев может любой гражданин России в возрасте от 16 лет.