В Самарской губернии состоялось рабочее совещание по вопросу подготовки Молодежного форума ПФО «iВолга»

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В Самаре прошло рабочее совещание, посвященное проведению в регионе Молодежного форума ПФО «iВолга». Под руководством заместителя председателя правительства Самарской области Александра Фетисова дирекция Форума и представители профильных ведомств обсудили вопросы подготовки региона к приему участников и почетных гостей.

Молодежный форум Приволжского федерального округа проводится в Самарской области с 2013 года. Организаторами выступают Правительство региона под патронатом Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Сегодня в стране реализуется концепция общенациональной системы выявления молодых талантов, утвержденная Президентом страны Владимиром Путиным. Большое внимание поддержке и развитию талантливой молодежи уделяет и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. «Основная национальная цель - возможности для самореализации и развития талантов, включая формирование эффективной системы их выявления и поддержки, создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности», - отметил ранее глава региона.

Одна из своеобразных «кузниц» поддержки творчески одаренных молодых людей - форум «iВолга». В этом году он пройдет с 21 по 29 июля на Мастрюковской поляне. Колоссальный опыт дистанционного проведения в период пандемии позволил вывести мероприятия на новый уровень. В свое десятилетие «iВолга» расширит традиционные границы и пройдет в гибридном формате, позволив значительно увеличить количество участников.

Необходимо отметить, что в этом году на форум подано рекордное количество заявок.

«На этапе регистрации было подано свыше 20 500 заявок из 77 субъектов Российской Федерации, в том числе 16 заявок из Луганской народной республики. В июне завершилась процедура отбора и на основании рейтинга и рекомендаций регионов были сформированы предложения по составу делегаций и приглашению резидентов. Уже на следующей неделе в регионах запланированы встречи с делегациями с целью подготовки участников», - рассказала директор форума Кристина Гнатюк.

В рамках совещания участники обсудили образовательную программу, которая включает в себя четыре сессии: первая направлена на проработку Soft Skills («гибких» навыков), в рамках второй и третьей - реализуется тренинговая программа смен, четвертая - предполагает проведение образовательных модулей в формате Open Space.

Большое количество мероприятий содержит и деловая программа. Среди них - круглый стол на тему «Качество образования: взгляд в будущее» с участием педагогов – участников смены «Детская iВолга».

По традиции разными событиями, творческими и культурными активностями, спортивными и интеллектуальными соревнованиями будет насыщена культурно-досуговая часть форума.

Также на заседании обсудили вопросы благоустройства территории и подъездных путей, а также обеспечения безопасности в период проведения форума и медицинского обслуживания.

«На сегодняшний день произведены опиловка деревьев и покос травы. Для благоустройства территории и подготовки инфраструктуры на поляну завезено все необходимое оборудование. Начался монтаж шатровых конструкций. Также организована бесперебойная работа трех скважин воды, подведена вода к санитарно-гигиеническим зонам, установлены передвижные туалетные кабины, осуществляется сборка душевых кабин», - доложил заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

Особое внимание участники совещания уделили вопросу обеспечения безопасности.

«Вход на фестивальную поляну будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты. Уже сейчас по периметру установлено металлическое ограждение. Обеспечивать порядок и общественную безопасность участников форума будут представители правоохранительных органов и частных охранных организаций», - дополнил Сергей Бурцев.

Необходимо отметить, что в период проведения подготовительных работ и благоустройства территории вход на фестивальную поляну ограничен, а во время проведения форума обязательным условием является наличие аккредитации.

В завершении совещания заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов еще раз обратил внимание участников на проработку вопроса обеспечения бесперебойной работы связи и сети Интернет.

Новый формат мероприятия – в режиме офлайн и онлайн – позволит обеспечить связь форума с внешним миром, выйти за пределы фестивальной поляны. Прямые трансляции с открытых площадок помогут зрителям стать полноправными участниками форума, в полной мере освоить его программу.