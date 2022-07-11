Я нашел ошибку
Главные новости:
Алиханов: Литва не расширяла санкционный список по транзиту в Калининградскую область
Алиханов: Литва не расширяла санкционный список по транзиту в Калининградскую область
В Алексеевском районе Самарской области развернулись дорожные работы по нацпроекту
В Алексеевском районе Самарской области развернулись дорожные работы по нацпроекту
Сбер предложил бизнесу комплексное решение для онлайн-торговли
Сбер предложил бизнесу комплексное решение для онлайн-торговли
Засуха не даёт Франции заменить Украину на рынке зерна
Засуха не даёт Франции заменить Украину на рынке зерна
В Сызрани водитель сбил женщину и ее 3-летнего сына, которые передвигались на электросамокате
В Сызрани водитель сбил женщину и ее 3-летнего сына, которые передвигались на электросамокате
В Самарской губернии состоялось рабочее совещание по вопросу подготовки Молодежного форума ПФО «iВолга»
В Самарской губернии состоялось рабочее совещание по вопросу подготовки Молодежного форума ПФО «iВолга»
В Самарской области ищут девушку, пропавшую в прошлом году
В Самарской области ищут девушку, пропавшую в прошлом году
В Самаре молодая автомобилистка сбила подростка на электросамокате
В Самаре молодая автомобилистка сбила подростка на электросамокате
Наверх
Самара  +31 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.27
-1.87
EUR 62.05
-2.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоится выездной показ Фестиваля уличного кино «Лучшее прошлых лет»
Экстремальный забег с препятствиями «Гонка Героев» в очередной раз пройдет в Самарской области
8 июля Самарский зоопарк отметит "Всероссийский день семьи"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской губернии состоялось рабочее совещание по вопросу подготовки Молодежного форума ПФО «iВолга»

11 июля 2022 12:06
99
В Самарской губернии состоялось рабочее совещание по вопросу подготовки Молодежного форума ПФО «iВолга»

В Самаре прошло рабочее совещание, посвященное проведению в  регионе Молодежного форума ПФО «iВолга». Под руководством заместителя председателя правительства Самарской области Александра Фетисова дирекция Форума и представители профильных ведомств обсудили вопросы подготовки региона к приему участников и почетных гостей.

Молодежный форум Приволжского федерального округа проводится в Самарской области с 2013 года. Организаторами выступают Правительство региона под патронатом Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Сегодня в стране реализуется концепция общенациональной системы выявления молодых талантов, утвержденная   Президентом страны Владимиром Путиным. Большое внимание поддержке и развитию талантливой молодежи уделяет и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. «Основная национальная цель - возможности для самореализации и развития талантов, включая формирование эффективной системы их выявления и поддержки, создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности», - отметил ранее глава региона. 

Одна из своеобразных «кузниц» поддержки творчески одаренных    молодых людей -  форум «iВолга». В этом году он пройдет с 21 по 29 июля на Мастрюковской поляне. Колоссальный опыт дистанционного проведения в период пандемии позволил вывести мероприятия на новый уровень. В свое десятилетие «iВолга» расширит традиционные границы и пройдет в гибридном формате, позволив значительно увеличить количество участников. 

Необходимо отметить, что в этом году на форум подано рекордное количество заявок. 

«На этапе регистрации было подано свыше 20 500 заявок из 77 субъектов Российской Федерации, в том числе 16 заявок из Луганской народной республики. В июне завершилась процедура отбора и на основании рейтинга и рекомендаций регионов были сформированы предложения по составу делегаций и приглашению резидентов. Уже на следующей неделе в регионах запланированы встречи с делегациями с целью подготовки участников», - рассказала директор форума Кристина Гнатюк.

В рамках совещания участники обсудили образовательную программу, которая включает в себя четыре сессии: первая направлена на проработку Soft Skills («гибких» навыков), в рамках второй и третьей - реализуется тренинговая программа смен, четвертая - предполагает проведение образовательных модулей в формате Open Space. 

Большое количество мероприятий содержит и деловая программа. Среди них - круглый стол на тему «Качество образования: взгляд в будущее» с участием педагогов – участников смены «Детская iВолга».

По традиции разными событиями, творческими и культурными активностями, спортивными и интеллектуальными соревнованиями будет насыщена культурно-досуговая часть форума. 

Также на заседании обсудили вопросы благоустройства территории и подъездных путей, а также обеспечения безопасности в период проведения форума и медицинского обслуживания.

«На сегодняшний день произведены опиловка деревьев и покос травы. Для благоустройства территории и подготовки инфраструктуры на поляну завезено все необходимое оборудование. Начался монтаж шатровых конструкций. Также организована бесперебойная работа трех скважин воды, подведена вода к санитарно-гигиеническим зонам, установлены передвижные туалетные кабины, осуществляется сборка душевых кабин», - доложил заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

Особое внимание участники совещания уделили вопросу обеспечения безопасности.

«Вход на фестивальную поляну будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты. Уже сейчас по периметру установлено металлическое ограждение. Обеспечивать порядок и общественную безопасность участников форума будут представители правоохранительных органов и частных охранных организаций», - дополнил Сергей Бурцев.

Необходимо отметить, что в период проведения подготовительных работ и благоустройства территории вход на фестивальную поляну ограничен, а во время проведения форума обязательным условием является наличие аккредитации.

В завершении совещания заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов еще раз обратил внимание участников на проработку вопроса обеспечения бесперебойной работы связи и сети Интернет. 

Новый формат мероприятия – в режиме офлайн и онлайн – позволит обеспечить связь форума с внешним миром, выйти за пределы фестивальной поляны. Прямые трансляции с открытых площадок помогут зрителям стать полноправными участниками форума, в полной мере освоить его программу.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Алексеевском районе Самарской области развернулись дорожные работы по нацпроекту
11 июля 2022, 12:40
В Алексеевском районе Самарской области развернулись дорожные работы по нацпроекту
Масштабные работы развернулись на 32-х километрах автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Благоустройство
44
Фестиваль в честь Дня семьи, любви и верности в Самаре: как это было
09 июля 2022, 13:29
Фестиваль в честь Дня семьи, любви и верности в Самаре: как это было
Впервые церемония бракосочетания была организована на набережной, на фоне волжских пейзажей.
Общество
754
С 10 по 12 июля максимальная температура воздуха в Самарской области ожидается до +33 С
09 июля 2022, 13:22
С 10 по 12 июля максимальная температура воздуха в Самарской области ожидается до +33 С
Людям пожилого возраста и детям во время повышенной солнечной активности (с 12 до 15 часов) лучше совсем воздержаться от прогулок по свежему воздуху. Происшествия
769
В центре внимания
В Алексеевском районе Самарской области развернулись дорожные работы по нацпроекту
11 июля 2022  12:40
В Алексеевском районе Самарской области развернулись дорожные работы по нацпроекту
36
В Самарской губернии состоялось рабочее совещание по вопросу подготовки Молодежного форума ПФО «iВолга»
11 июля 2022  12:06
В Самарской губернии состоялось рабочее совещание по вопросу подготовки Молодежного форума ПФО «iВолга»
89
Фестиваль в честь Дня семьи, любви и верности в Самаре: как это было
9 июля 2022  13:29
Фестиваль в честь Дня семьи, любви и верности в Самаре: как это было
754
С 10 по 12 июля максимальная температура воздуха в Самарской области ожидается до +33 С
9 июля 2022  13:22
С 10 по 12 июля максимальная температура воздуха в Самарской области ожидается до +33 С
769
Три проекта из Самарской области получат поддержку по итогам третьего специального конкурса Президентского фонда культурных инициатив
9 июля 2022  10:13
Три проекта из Самарской области получат поддержку по итогам третьего специального конкурса Президентского фонда культурных инициатив
2456
Весь список