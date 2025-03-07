В самарской филармонии прошел праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню

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В самарской филармонии прошло торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню. В концертном зале собрались сотрудницы учреждений социальной сферы, промышленных предприятий, общественные деятели, жены и матери военнослужащих, участников СВО. С 8 марта всех собравшихся поздравил глава города Иван Носков.

В торжественной обстановке заместитель главы города Самара Владимир Терентьев и председатель городской Думы Алексей Дегтев вручили женщинам, которые отличились в профессиональной и общественной деятельности, Почетные грамоты и Благодарственные письма. Среди отмеченных - работницы промышленной, жилищно-коммунальной и транспортной отраслей, деятели образования, культуры и спорта, общественники.

С поздравительными номерами выступили самарские творческие коллективы. В завершении мероприятия для гостей праздника прозвучала концертная программа в исполнении вокальной группы VIVA из Москвы.

Фото: администрация Самары