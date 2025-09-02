Я нашел ошибку
Главные новости:
Ногти часто отражают состояние здоровья, и проблема не всегда в нехватке витаминов. Например, на ногтях могут появиться линии Бо-Рейля.
Врач назвала борозды на ногтях одним из симптомов сильного стресса
Возбуждено уголовное дело.
Гендиректор коммерческой организации подозревается в невыплате зарплаты двум работникам в размере не менее 2,5 млн рублей
В Казани и Москве сейчас особенно выгодно снимать квартиру, нежели обслуживать взятый на ее покупку кредит.
Аренда жилья на конец лета выгоднее ипотеки во всех городах-миллионниках
Номинантов поприветствовали Ирина Калягина и Владимир Гальченко.
Объявлены лауреаты профессионального Губернского конкурса «Самарская театральна муза – 2024»
В тушении пожара принимали участие 4 человека личного состава и 1 единица техники.
В Кинель-Черкасском районе горела трава на площади 600 квадратных метров
Откроются гастроли визитной карточкой театра из Иркутска – спектаклем «Легенды седого Байкала».
Иркутский ТЮЗ им А. Вампилова впервые сыграет свои спектакли в Самаре 
За 2024 год количество высокопроизводительных рабочих мест составило 606,3 тыс. единиц, что на 66,4 тыс. единицы больше, чем годом ранее.
Больше трети рабочих мест в обрабатывающих производствах Самарской области - высокопроизводительные
Не забудьте свои коньки!
В Самарский Дворец спорта приглашают на массовые катания на коньках
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.43
0.1
EUR 94.38
0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
В Самаре состоится лекция «Символы самарской резьбы»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Сентябрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарский Дворец спорта приглашают на массовые катания на коньках

2 сентября 2025 18:26
169
Не забудьте свои коньки!

Дворец спорта имени Владимира Высоцкого открывает зимний сезон: с 13 сентября начинаются сеансы массовых катаний.

В сентябре любителей коньков ждет основная арена!

Изучайте расписание и регистрируйтесь прямо сейчас.
Регистрация здесь (https://vk.com/@samaraarena.official-seansy-massovogo-kataniya-v-skk-dvorec-sporta-imeni-vladimir)

Вход платный: 330 руб.
Продолжительность сеанса 1 час.

Форму для регистрации необходимо заполнить на всех участников массового катания, включая детей. Количество мест ограничено.

Не забудьте свои коньки!

Если у Вас возникли вопросы, позвоните 8(846) 933-41-55.

 

Фото:  freepik.com

 

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Возбуждено уголовное дело.
02 сентября 2025, 20:09
Гендиректор коммерческой организации подозревается в невыплате зарплаты двум работникам в размере не менее 2,5 млн рублей
Возбуждено уголовное дело. Закон
74
Номинантов поприветствовали Ирина Калягина и Владимир Гальченко.
02 сентября 2025, 19:42
Объявлены лауреаты профессионального Губернского конкурса «Самарская театральна муза – 2024»
Номинантов поприветствовали Ирина Калягина и Владимир Гальченко. Культура
94
Откроются гастроли визитной карточкой театра из Иркутска – спектаклем «Легенды седого Байкала».
02 сентября 2025, 19:18
Иркутский ТЮЗ им А. Вампилова впервые сыграет свои спектакли в Самаре 
Откроются гастроли визитной карточкой театра из Иркутска – спектаклем «Легенды седого Байкала». Культура
110
В центре внимания
Новую региональную программу «СВОё Дело. Самарская область» запустил Вячеслав Федорищев
2 сентября 2025  13:00
Новую региональную программу «СВОё Дело. Самарская область» запустил Вячеслав Федорищев
265
Вячеслав Федорищев поздравил гвардейцев региона с Днем российской гвардии
2 сентября 2025  09:23
Вячеслав Федорищев поздравил гвардейцев региона с Днем российской гвардии
231
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
1 сентября 2025  10:54
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
394
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
1 сентября 2025  10:40
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
404
С 1 сентября в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов
1 сентября 2025  09:45
С 1 сентября в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов
615
Весь список