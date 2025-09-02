В Самарский Дворец спорта приглашают на массовые катания на коньках

169

Дворец спорта имени Владимира Высоцкого открывает зимний сезон: с 13 сентября начинаются сеансы массовых катаний.

В сентябре любителей коньков ждет основная арена!

Изучайте расписание и регистрируйтесь прямо сейчас.

Регистрация здесь (https://vk.com/@samaraarena.official-seansy-massovogo-kataniya-v-skk-dvorec-sporta-imeni-vladimir)

Вход платный: 330 руб.

Продолжительность сеанса 1 час.

Форму для регистрации необходимо заполнить на всех участников массового катания, включая детей. Количество мест ограничено.

Не забудьте свои коньки!

Если у Вас возникли вопросы, позвоните 8(846) 933-41-55.

Фото: freepik.com