В самарских лесах установили новые поисковые указатели

В красноглинском лесу Самары установили новые указатели. Их разместили в проблемных районах: на тропах, просеках и в границах массивов, сообщает samaragis.ru.

Эти указатели позволяют легко ориентироваться на местности и, в случае необходимости, быстро сообщить о своем местоположении спасателям. Указав номер таблички, можно значительно упростить задачу поиска в случае чрезвычайной ситуации.

Первые стрелки в Самарской области установили 19 июля в Сызранском районе между селами Демидовка и Рамено. В мероприятии приняли участие волонтеры «Центра поиска пропавших людей Самарской области» и ДПСО «ЛизаАлерт».

К концу октября в регионе разместили более 200 стрелок в Алексеевском, Волжском, Кинельском, Красноярском, Ставропольском, Сызранском районах, в лесном массиве около Старой Бинарадки, в красносамарском лесу, а также в посадках Новокуйбышевска и Чапаевска – в настоящее время данные об этих стрелках вносят на сервер проекта, чтобы они отображались на общей электронной карте.

Фото: pxhere.com