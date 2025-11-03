В самарских лесах установили новые поисковые указатели

Я нашел ошибку
Главные новости:
В поисках задействовали трех водолазов.
В Жигулевске в Волге утонул дайвер
С начала суток 4 ноября и до конца суток 7 ноября.
В Промышленном районе Самары ограничат передвижение на велосипедах и СИМ 
Возможность написать диктант на одной из очных площадок у жителей Самары еще будет.
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
Во время сессии обсудят уже наработанный опыт и перспективы взаимодействия в деле нравственного и патриотического воспитания российских спортсменов.
«Россия – спортивная держава»: в Самаре обсудят взаимодействие религиозных организаций со спортивными обществами
Их выступления, наполненные энергией и народной музыкой, заряжают гостей хорошим настроением!
«Россия — спортивная держава»: творческие коллективы Самары встречают гостей форума в аэропорту «Курумоч»
Министр здравоохранения региона Андрей Орлов ознакомились с работой обновленного отделения.
В областной больнице им. В.Д. Середавина отремонтировали реанимацию новорожденных
Для гостей праздника в Струковском саду будет организовано 23 тематических площадки.
Фестиваль традиций «Русский характер» пройдет 4 ноября в Струковском саду
Также проводится регистрация болельщиков: доступ на площадь Куйбышева утром 5 ноября - только по специальным браслетам. 
В ТЦ "Гудок" проходит выдача стартовых пакетов на забег «Чистый спорт»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.89
-0.09
EUR 93.38
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
«Россия — спортивная держава»: творческие коллективы Самары встречают гостей форума в аэропорту «Курумоч»
«Гляжу в озера синие»: проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ представляет новую композицию ко Дню народного единства
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Ноябрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В самарских лесах установили новые поисковые указатели

3 ноября 2025 15:40
184
Эти указатели позволяют легко ориентироваться на местности и, в случае необходимости, быстро сообщить о своем местоположении спасателям.

В красноглинском лесу Самары установили новые указатели. Их разместили в проблемных районах: на тропах, просеках и в границах массивов, сообщает samaragis.ru.

Эти указатели позволяют легко ориентироваться на местности и, в случае необходимости, быстро сообщить о своем местоположении спасателям. Указав номер таблички, можно значительно упростить задачу поиска в случае чрезвычайной ситуации.

Первые стрелки в Самарской области установили 19 июля в Сызранском районе между селами Демидовка и Рамено. В мероприятии приняли участие волонтеры «Центра поиска пропавших людей Самарской области» и ДПСО «ЛизаАлерт».

К концу октября в регионе разместили более 200 стрелок в Алексеевском, Волжском, Кинельском, Красноярском, Ставропольском, Сызранском районах, в лесном массиве около Старой Бинарадки, в красносамарском лесу, а также в посадках Новокуйбышевска и Чапаевска – в настоящее время данные об этих стрелках вносят на сервер проекта, чтобы они отображались на общей электронной карте.

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С начала суток 4 ноября и до конца суток 7 ноября.
03 ноября 2025, 18:45
В Промышленном районе Самары ограничат передвижение на велосипедах и СИМ 
С начала суток 4 ноября и до конца суток 7 ноября. Общество
17
Возможность написать диктант на одной из очных площадок у жителей Самары еще будет.
03 ноября 2025, 18:33
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
Возможность написать диктант на одной из очных площадок у жителей Самары еще будет. Общество
44
Во время сессии обсудят уже наработанный опыт и перспективы взаимодействия в деле нравственного и патриотического воспитания российских спортсменов.
03 ноября 2025, 17:56
«Россия – спортивная держава»: в Самаре обсудят взаимодействие религиозных организаций со спортивными обществами
Во время сессии обсудят уже наработанный опыт и перспективы взаимодействия в деле нравственного и патриотического воспитания российских спортсменов. Политика
127
В центре внимания
Были рассмотрены ключевые результаты реализации нацпроектов в регионе, вопрос трудовой адаптации вернувшихся участников СВО, ряд жалоб граждан.
1 ноября 2025  17:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание и заседание областного правительства
729
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
31 октября 2025  11:54
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
606
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
31 октября 2025  11:40
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
1397
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
763
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  12:33
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
648
Весь список