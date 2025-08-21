В Самаре собрались представители музейного сообщества, представители бизнеса, известные блогеры

103

На площадке театр юного зрителя «СамАрт» собрались представители музейного сообщества, представители бизнеса, известные блогеры.

Более 350 участников со всей страны обсудят совместные проекты, вопросы интеграции музеев в локальную культурную среду, важной темой также станет развитие детских программ в музее.

Участников приветствовали Федорищев Вячеслав Андреевич – губернатор Самарской области и Харламова Елена Михайловна – директор Департамента музеев и поддержки циркового искусства Министерства культуры Российской Федерации.

На пленарном заседании «Культурный код России как основа для развития взаимодействия между музеями, регионами и бизнесом» выступят спикеры:

Шаршавицкая Татьяна Михайловна – заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи: «Культурный код России: миссия Третьяковской галереи»;

Трапкова Анна Владимировна – генеральный директор музейного объединения «Музей Москвы»: «Работа с историей и локальной идентичностью в масштабе большого города»;

Проничева Екатерина Владимировна – генеральный директор Государственного Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника»: «Культурный код как источник вдохновения»;

Дымов Вадим Георгиевич – председатель совета директоров Группы компаний «Дымов»: «От традиции к современности. Культурный код как неотъемлемая часть современного бизнеса»;

Левыкин Алексей Константинович – генеральный директор Государственного исторического музея: «Региональные проекты Государственного исторического музея. Взаимодействие с бизнесом»;

Петрова Юлия Владимировна – руководитель Музея Русского импрессионизма: «Крупные межмузейные проекты в исполнении частного музея»;

Коробейникова Ксения Александровна – искусствовед, автор телеграм-канала «ку-ку» и главный редактор журнала «Третьяковская галерея»: «Возможности, цели и планы печатных изданий и медиа об искусстве и музейном деле»;

Ламшина Ксения Геннадьевна – шеф-редактор редакции «Культура Москвы», автор телеграм-канала «Культурные люди», куратор, преподаватель: «Люди, читающие про искусство и культуру – кто они и что им сегодня интересно? Нужен ли новый Достоевский, Толстой и Чехов новой аудитории?»;

Калягина Ирина Евгеньевна – министр культуры Самарской области: «Презентация работы культурной отрасли Самарской области».

Далее в программе питчинг проекта. Обсуждение рамочной концепции новой экспозиции краеведческого музея им. П. Алабина. Кочетков Андрей – директор краеведческого музея им. П. Алабина и Синицина Ольга Валентиновна.

Фото: минкульт СО