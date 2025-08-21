Я нашел ошибку
Главные новости:
Стрельба из лука - золото у тольяттинца.
Медали Кубка защитников Отечества у спортсменов Самарской области 
Документ ляжет в основу долгосрочной стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2036 года.
В Самарской области началось обсуждение программы пространственного развития региона
«Жар-птица» — первый балет Стравинского, принесший ему мировую славу. Балет «Шехеразада» — одна из жемчужин «Русских сезонов».
САТОБ: первая премьера 95-го сезона - одноактные балеты «Жар-птица» и «Шехеразада»
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +26, +28°С.
22 августа в регионе ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков, до +28°С
700 метров российского триколора объединили более 400  участников внедорожного фестиваля "На пределе",  который прошёл в Кошкинском районе.
«Триколор объединяет!»: масштабный патриотический флэшмоб прошёл в Кошкинском и Приволжском районах области
Стартовало пленарное заседание проекта «Музейные маршруты».
В Самаре собрались представители музейного сообщества, представители бизнеса, известные блогеры
Гостями соревнований станут легенды отечественного волейбола, олимпийские чемпионы Лондона-2012 Сергей Тетюхин и Дмитрий Ильиных.
На пляже Красноармейского спуска в Самаре состоится турнир по пляжному волейболу 4х4
Во все времена офицерский состав был надежной опорой нашего государства.
Губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем офицера России
В Самаре собрались представители музейного сообщества, представители бизнеса, известные блогеры

21 августа 2025 13:47
103
Стартовало пленарное заседание проекта «Музейные маршруты».

На площадке театр юного зрителя «СамАрт» собрались представители музейного сообщества, представители бизнеса, известные блогеры.

Более 350 участников со всей страны обсудят совместные проекты, вопросы интеграции музеев в локальную культурную среду, важной темой также станет развитие детских программ в музее.

Участников приветствовали Федорищев Вячеслав Андреевич – губернатор Самарской области и Харламова Елена Михайловна – директор Департамента музеев и поддержки циркового искусства Министерства культуры Российской Федерации.

На пленарном заседании «Культурный код России как основа для развития взаимодействия между музеями, регионами и бизнесом» выступят спикеры:

Шаршавицкая Татьяна Михайловна – заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи: «Культурный код России: миссия Третьяковской галереи»;

Трапкова Анна Владимировна – генеральный директор музейного объединения «Музей Москвы»: «Работа с историей и локальной идентичностью в масштабе большого города»;

Проничева Екатерина Владимировна – генеральный директор Государственного Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника»: «Культурный код как источник вдохновения»;

Дымов Вадим Георгиевич – председатель совета директоров Группы компаний «Дымов»: «От традиции к современности. Культурный код как неотъемлемая часть современного бизнеса»;

Левыкин Алексей Константинович – генеральный директор Государственного исторического музея: «Региональные проекты Государственного исторического музея. Взаимодействие с бизнесом»;

Петрова Юлия Владимировна – руководитель Музея Русского импрессионизма: «Крупные межмузейные проекты в исполнении частного музея»;

Коробейникова Ксения Александровна – искусствовед, автор телеграм-канала «ку-ку» и главный редактор журнала «Третьяковская галерея»: «Возможности, цели и планы печатных изданий и медиа об искусстве и музейном деле»;

Ламшина Ксения Геннадьевна – шеф-редактор редакции «Культура Москвы», автор телеграм-канала «Культурные люди», куратор, преподаватель: «Люди, читающие про искусство и культуру – кто они и что им сегодня интересно? Нужен ли новый Достоевский, Толстой и Чехов новой аудитории?»;

Калягина Ирина Евгеньевна – министр культуры Самарской области: «Презентация работы культурной отрасли Самарской области».

Далее в программе питчинг проекта. Обсуждение рамочной концепции новой экспозиции краеведческого музея им. П. Алабина. Кочетков Андрей – директор краеведческого музея им. П. Алабина и Синицина Ольга Валентиновна.

 

Фото: минкульт СО

Весь список