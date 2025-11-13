В Самаре провели рейд по выявлению бывших мигрантов, уклоняющихся от постановки на воинский учет 

138

Самарские военные следователи провели рейд по выявлению бывших мигрантов, уклоняющихся от постановки на воинский учет в г. Самара, а также иностранных граждан, которые не законно получили водительские удостоверения в замен национальных, за взятки в виде денежных средств должностным лицам РЭО ГАИ УМВД России по г. Самара.

В ходе рейда выявлены 5 лиц, подлежащих постановке на воинский учет, которые были доставлены в военный комиссариат г. Самара.

Более 5 лиц, которые не законно получили водительские удостоверения, были доставлены в военный следственный отдел СК России по Самарскому гарнизону для дальнейшего разбирательства.

Фото: ВСО СК РОССИИ по г. Самара