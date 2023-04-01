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В Самаре прошли областные соревнования по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации ДТП

1 апреля 2023 17:43
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9 команд демонстрировали практические навыки оперативной деблокировки и эвакуации условно пострадавших из салона автомобиля, а также оказания им первой доврачебной помощи.

В прошедшем году пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Самарской области выезжали на дорожно-транспортные происшествия 2137 раз, на 2015 из которых пострадали люди. 87 человек удалось спасти. Время реагирования на ДТП составило, в среднем, 6,5 минут, а время проведения аварийно-спасательных работ – 14 минут.

От того насколько быстро спасатели извлекут пострадавшего человека из повреждённого автомобиля и грамотно окажут ему первую помощь, зависит его жизнь. Поэтому подразделения противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований регулярно тренируются, чтобы совершенствовать свои навыки в оказании помощи гражданам, попавшим в ДТП.

Так, вчера в Самаре на базе 5 пожарной части 3 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы состоялись областные соревнования по проведению работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте.

9 команд демонстрировали практические навыки оперативной деблокировки и эвакуации условно пострадавших из салона автомобиля, а также оказания им первой доврачебной помощи.

В состязании участвовали команды 3, 7 и 31 отрядов ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области, Поисково-спасательной службы Самарской области, Поисково-спасательного отряда г. Самары, Центра по делам ГО, ПБ и ЧС Самарской области, подразделения 4 и 8 договорных отрядов ФПС ГПС по Самарской области.

По замыслу соревнований, в результате наезда автомобиля на препятствие в салоне оказались травмированы и заблокированы водитель и пассажир. Они не могут выбраться из автомобиля самостоятельно. Произошел розлив и возгорание ГСМ.

Участникам команд необходимо было за короткое время оценить обстановку, провести мероприятия по деблокировке пострадавших при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента, оказать им первую помощь и потушить возгорание.

Как и на месте реального дорожно-транспортного происшествия в соревнованиях счет шел на секунды. Строгое жюри оценивало скорость реагирования, правильную оценку ситуации, а также слаженность и грамотность действий всей команды.

Со всеми поставленными задачами команды справились в полном объеме. Пожар был оперативно ликвидирован, а пострадавшие люди спасены.

По итогам соревнований, лучшее время показала команда Поисково-спасательной службы Самары, 2-е место заняла команда 3 отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области. Третье место досталось команде Центра по делам ГО, ПБ и ЧС Самарской области.

Начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Самарской области Иван Савенков вручил победителям кубок и дипломы за 1 и 2 место, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

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