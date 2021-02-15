В Самаре продолжается проверка соблюдения масочного режима в общественном транспорте

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Понедельник начался с межведомственной выездной проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Сотрудники Департамента транспорта города совместно с полицейскими, представителями добровольной народной дружины и контрольно-ревизионными службами предприятий-перевозчиков проверяли, как пассажиры, водители и кондукторы соблюдают ограничительные меры, действующие на территории Самары. Подобные рейды осуществляются непрерывно – в будни и выходные, по нескольку раз в день, при этом каждый раз место проведения комиссионного рейда меняется.

«Во время рейдов мы предлагаем пассажирам, находящимся в салоне без масок, немедленно надеть их – возможно, кто-то забыл это сделать, но тех, кто принципиально отказывается использовать защитные средства в поездке, из общественного транспорта высаживаем. На таких нарушителей полицейскими составляются протоколы», - рассказал заместитель руководителя Департамента транспорта Самары Александр Ерополов.

Только за январь таких рейдов проведено более сотни. За весь период проверок с сентября прошлого года – порядка 500. Составлено более 200 протоколов, в том числе, за две недели февраля – 26 административных материалов, по каждому из которых в дальнейшем решение будет приниматься в судах. Более 1600 человек, не пожелавших надевать маски, высажены из подвижного состава.

Также продолжается работа с сотрудниками предприятий-перевозчиков.

«Каждое утро в транспортном предприятии начинается с инструктажа. По-прежнему напоминаем экипажам подвижного состава о необходимости надевать защитные средства, о том, что сотрудники на линии не должны спускать маску с лица во время работы. Также если пассажир заходит без маски и отказывается ее надевать, кондуктор не должен его обслуживать – в таком случае нарушителю предлагается покинуть салон, - поясняет представитель компании-перевозчика Анна Замыцкая. - Без маски может работать только водитель, причем при условии, что он находится в закрытой кабине».

В общественном транспорте продолжают работать автоинформаторы, посредством которых тоже идут постоянные напоминания пассажирам о необходимости надевать защитные средства и не снимать их до конца поездки. Кроме того, пассажиры могут сообщать на «горячую линию» (телефоны имеются в каждом салоне) о каком-либо нарушения в работе экипажа того или иного транспортного средства. Это может быть некорректная работа кондуктора, нахождение в салоне автобуса пассажира либо кондуктора и водителя без масок и т. п.

Сегодня в утренний час пик в ходе проверки на остановке «Площадь сельского хозяйства» было составлено 2 протокола на пассажиров, отказавшихся соблюдать требования в период пандемии.

Со стороны транспортных предприятий по фактам нахождения в салоне общественного транспорта пассажиров без масок будет проведена должностная проверка, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации