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Были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами 73 специалиста Самарского филиала ПАО «Т Плюс».
В Самаре отметили лучших сотрудников «Т Плюс»
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В Самаре отметили лучших сотрудников «Т Плюс»

22 декабря 2024 21:36
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Были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами 73 специалиста Самарского филиала ПАО «Т Плюс».

В канун профессионального праздника – Дня энергетика – администрациями Ленинского и Кировского районов Самары отмечены 19 сотрудников ПАО «Т Плюс». Благодарственные письма вручил советник главы г.о. Самары Михаил Малыхин. Также в торжественном мероприятии приняли участие заместитель председателя общественного совета Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Сергей Стрельников и директор Самарского филиала энергокомпании Марат Феткуллов.
 
В числе награждаемых сотрудники Исполнительного аппарата энергокомпании, а также производственных предприятий в городах присутствия – Самарской ГРЭС, Самарской ТЭЦ и «Предприятия тепловых сетей». Все они отмечены за вклад в развитие энергосистемы и обеспечение надежного энерго- и теплоснабжения жителей областной столицы.
 
«В наши дни трудно себе представить комфорт горожан без отопления, горячей воды и электричества. Всеми этими благами цивилизации мы обязаны энергетикам, которые круглосуточно находятся на посту на ТЭЦ, котельных и в тепловых сетях. Поздравляю с наступающим профессиональным праздником коллектив энергокомпании и желаю им надежной стабильной работы на благо родного города», - поздравил теплоэнергетиков Михаил Малыхин.
 
В целом в рамках мероприятия были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами 73 специалиста Самарского филиала ПАО «Т Плюс».

 

Фото: пресс-слуба Администрации Самары

Теги: Самара Т ПЛЮС

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