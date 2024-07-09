В Самаре отметили лучших почтовых работников

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Во вторник, 9 июля, в Самаре на площадке культурно-развлекательного центра «Звезда» в преддверии Дня российской почты состоялось торжественное мероприятие, в ходе которого были отмечены почетными наградами отличившиеся сотрудники Управления федеральной почтовой связи Самарской области АО «Почта России».

В торжественном мероприятии приняли участие глава региона Вячеслав Федорищев, генеральный директор АО «Почта России» Михаил Волков, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

В состав Управления федеральной почтовой связи Самарской области АО «Почта России» (УФПС Самарской области) входит 12 почтамтов, Самарский логистический почтовый центр. В регионе 721 почтовое отделение, из них 480 — в сельской местности, 5 передвижных.

Глава региона поблагодарил сотрудников Управления федеральной почтовой связи Самарской области за ежедневный труд, от которого зависит устойчивая, бесперебойная связь. Вячеслав Федорищев подчеркнул, что это служение людям всегда связано с постоянной коммуникацией — необходимостью каждый день в рамках своей работы общаться с большим количеством людей, быть приветливым, отзывчивым, отвечать на вопросы. «Это связано с большой внутренней работой, и вы замечательно с ней справляетесь», — отметил он.

Регион оказывает содействие компании в том, чтобы обеспечить современные форматы и условия работы. «Мы как регион нашим взаимодействием, тем, как развивается отрасль, довольны и со своей стороны тоже предпринимаем те или иные шаги, которые позволяют нашей совместной работе быть еще сильнее», — сообщил руководитель области.

День российской почты был учрежден Указом Президента РФ в ознаменование роли почты в развитии государства и отмечается в стране во второе воскресенье июля. В этом году профессиональный праздник юбилейный, будет отмечаться в 30-й раз.

По словам генерального директора АО «Почта России» Михаила Волкова, празднование стартует именно в Самаре неслучайно. «Самарская область для нас традиционно особый регион», — отметил он и поблагодарил за беспрецедентные меры поддержки со стороны области. «Мы, конечно же, не подведем и дальше будем делать все для того, чтобы качество наших услуг, сервиса становилось все лучше во благо жителей всего региона, — заверил руководитель компании. — Сегодня мы с особым уважением чествуем наших ветеранов, всех тех, кто многие годы своей жизни отдал нашему общему делу. Спасибо вам и низкий поклон за все годы, за ваш труд, за то, что передаете опыт молодому поколению. Нашим молодым коллегам хотелось бы пожелать ничего не бояться, идти вперед, внедрять самые новые современные решения, но и не забывать про наши добрые традиции».

Александр Хинштейн как руководитель профильного комитета Государственной Думы и член совета директоров «Почты России» отметил результаты совместной работы в Самарской области: «С каждым годом ремонтируется все больше отделений, они модернизируются, создаются нормальные условия для работы, мы восстанавливаем объекты культурного наследия. Мы открыли замечательный сортировочный центр, первыми в стране сделали и запустили ретро-почту». Кроме того, на базе Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики открыта базовая кафедра АО «Почта России», где готовят студентов по программам высшего профессионального образования именно для почтовой связи.

Александр Хинштейн напомнил, что сегодня было подписано трехстороннее соглашение о взаимодействии по развитию почтовой связи на территории Самарской области. Также он подчеркнул особую значимость решения главы региона ввести с сентября этого года ежемесячную доплату из областного бюджета работникам почтовых отделений в сельской и труднодоступной местности. Это первое такое решение в стране. «Прорывное решение, которое было принято сегодня, положено на бумагу и поддержано руководителем нашей области, — подчеркнул депутат. — Мы вновь подаем пример для других регионов».

В ходе торжественного мероприятия отличившимся сотрудникам отрасли вручили награды – почетные грамоты и благодарности Губернатора Самарской области. Обладателем Почетного звания «Заслуженный работник отрасли связи и информатизации Самарской области» стала Татьяна Семкина — начальник отделения почтовой связи Кинельского почтамта. Почетного знака Губернатора Самарской области «За служение людям» удостоена начальник отделения почтовой связи Елховка Сергиевского почтамта Ольга Назайкинская, Почетного знака Губернатора Самарской области «За заслуги в наставничестве» — заместитель начальника Самарского почтамта Татьяна Заря. Валентина Никифорова – почтальон отделения почтовой связи Челно-Вершинского почтамта награждена почетным знаком Трудовой Славы.

Гордостью отрасли являются также династии почтовых работников. В преддверии праздника чествовали три таких трудовых династии. Их общий трудовой стаж превышает 250 лет.