Я нашел ошибку
Главные новости:
Гендиректор «Крыльев Советов» Андреев может уйти из клуба
Гендиректор «Крыльев Советов» Андреев может уйти из клуба
Аделия Петросян победила в Финале Гран-при России
Аделия Петросян победила в Финале Гран-при России
В Самаре женщины больше мужчин боятся эволюции ИИ
В Самаре женщины больше мужчин боятся эволюции ИИ
В Самаре 16 февраля на Волге столкнулись два судна на воздушной подушке
В Самаре 16 февраля на Волге столкнулись два судна на воздушной подушке
Во втором контрольном матче «Крылья» разгромили «Тобол»
Во втором контрольном матче «Крылья» разгромили «Тобол»
Нобелевский лауреат предупредил об опасности вирусов из тающих льдов
Нобелевский лауреат предупредил об опасности вирусов из тающих льдов
Глава Минпросвещения России призвал отказаться от термина «пэтэушник»
Глава Минпросвещения России призвал отказаться от термина «пэтэушник»
Школьников Самарской области приглашают стать участниками XI Всероссийского ежегодного литературного конкурса «Герои Великой Победы-2025»
Школьников Самарской области приглашают стать участниками XI Всероссийского ежегодного литературного конкурса «Герои Великой Победы-2025»
Наверх
Самара  -12 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.31
-0.72
EUR 94.89
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдут соревнования по танцам на льду «Кумпарсита»
Минкульт СО: 5 идей для культурного свидания
Самарцев приглашают сыграть в шахматы и джакколо во Дворце ветеранов
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре женщины больше мужчин боятся эволюции ИИ

16 февраля 2025 21:09
154
В Самаре женщины больше мужчин боятся эволюции ИИ

Опрос показал, что мужчины реже испытывают страх перед развитием искусственного интеллекта, чем женщины. По данным исследования, 59 % опрошенных самарцев не боятся нейросетей, 19 % - опасаются, а каждый третий затрудняется ответить.

Так, среди респондентов до 35 лет 64 % не боятся ИИ, а среди более взрослых - не более 50 %.

Среди основных опасений - замена деятельности человека, потеря рабочих мест, восстание машин, деградация человечества, развитие мошенничества и гибель творчества. По их мнению, со временем ИИ перестанет подчиняться человеку. Также некоторые считают, что у людей не будет необходимости думать, развиваться, учиться.

Аналитики сервиса SuperJob отметили, что у тех, кто не испытывает робофобии, другие доводы. Они уверены, что прогресс уже нельзя остановить и технологии должны развиваться. Кроме того, многие отмечают, что искусственный интеллект ничем не угрожает хорошим специалистам. При этом нейросети повышают производительность труда и упрощают жизнь, сообщает Сова. 

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре всё больше компаний прибегают к услугам самозанятых специалистов.
16 февраля 2025, 17:53
В Самаре всё больше компаний прибегают к услугам самозанятых специалистов.
Также среди жителей Самарской области стало больше тех, кто называют себя трудоголиками.  Общество
294
россияне планируют потратить в среднем около 8 000 рублей на подарок к предстоящим праздникам
14 февраля 2025, 12:33
Россияне планируют потратить в среднем около 8 000 рублей на подарок к предстоящим праздникам
14% откладывают деньги на подарки за несколько месяцев. Общество
435
Названы популярные места для свиданий в Самаре
14 февраля 2025, 11:55
Названы популярные места для свиданий в Самаре
В топ-5 самых популярных мест для свиданий в Самаре вошли рестораны, тематические развлечения — например, экскурсии по крышам, курсы и мастер-классы. Общество
471
В центре внимания
В течении дня будут проводится работы по обработке и очитке тротуаров и пешеходных дорожек, удалению наледи, вывозу снега, а также очистке дворовых и внутриквартальных территорий.
16 февраля 2025  12:47
На уборке Самары от снега сегодня задействовано 212 единиц техники и 3050 дворников
270
На встрече с жителями глава региона объявил ряд решений по развитию социальной и коммунальной инфраструктуры поселка.
15 февраля 2025  16:18
Вячеслав Федорищев объявил о решениях по развитию социальной и коммунальной инфраструктуры поселка Рощинский
645
В выходные в Самаре движение транспорта по улице Советской Армии, на участке от Московского шоссе до улицы Тихвинской, будет закрыто
15 февраля 2025  12:55
В выходные в Самаре движение транспорта по улице Советской Армии, на участке от Московского шоссе до улицы Тихвинской, будет закрыто
673
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
15 февраля 2025  12:42
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
1292
Глава региона поблагодарил Ольгу Баталину за очередной визит в регион и подчеркнул: взаимодействие с федеральным министерством труда очень важно.
14 февраля 2025  18:32
Вячеслав Федорищев и замминистра труда РФ Ольга Баталина обсудили задачи поддержки семей с детьми в регионе
860
Весь список