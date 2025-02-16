В Самаре женщины больше мужчин боятся эволюции ИИ

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Опрос показал, что мужчины реже испытывают страх перед развитием искусственного интеллекта, чем женщины. По данным исследования, 59 % опрошенных самарцев не боятся нейросетей, 19 % - опасаются, а каждый третий затрудняется ответить.

Так, среди респондентов до 35 лет 64 % не боятся ИИ, а среди более взрослых - не более 50 %.

Среди основных опасений - замена деятельности человека, потеря рабочих мест, восстание машин, деградация человечества, развитие мошенничества и гибель творчества. По их мнению, со временем ИИ перестанет подчиняться человеку. Также некоторые считают, что у людей не будет необходимости думать, развиваться, учиться.

Аналитики сервиса SuperJob отметили, что у тех, кто не испытывает робофобии, другие доводы. Они уверены, что прогресс уже нельзя остановить и технологии должны развиваться. Кроме того, многие отмечают, что искусственный интеллект ничем не угрожает хорошим специалистам. При этом нейросети повышают производительность труда и упрощают жизнь, сообщает Сова.