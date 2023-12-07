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В Самаре завтра, 8 декабря распределят свободные места в детсадах

7 декабря 2023 10:18
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В Самаре завтра, 8 декабря распределят свободные места в детсадах
 

В пятницу, 8 декабря 2023 года, в Самаре состоится очередное распределение свободных мест в муниципальных детских садах на 2023-2024 учебный год. Процесс пройдет в автоматизированном порядке. 

В городской администрации сообщили, что родителям нужно проверить данные, указанные в электронных заявлениях на портале образовательных услуг es.asurso.ru или es2p.asurso.ru в разделе "Поиск заявлений". При обнаружении неточностей, ошибок или устаревших данных следует обращаться в МФЦ. 

Родители могут выбрать не более пяти детсадов в порядке убывания предпочтения. Для изменения списка нужно обратиться в МФЦ. 

О предоставлении места родителям сообщат сами сотрудники детского сада. Также результаты распределения можно будет посмотреть на сайте - электронное заявление перейдет из статуса "Очередник" в статус "Направлен".

Чтобы подтвердить согласие с предоставленным местом, нужно в течение десяти рабочих дней с момента получения извещения представить в детсад письменное заявление. В случае несогласия следует обращаться в МФЦ. 

Если родители не пришли подтвердить согласие, то в следующий раз ребенок не будет принимать участие в распределении свободных мест. Восстановить его в электронном реестре нужно будет в МФЦ, пишет Сова. 

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