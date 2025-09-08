Я нашел ошибку
В Самаре ограничит продажу алкоголя на День города
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
В Самаре состоится фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области»
Госкомпании закупили производственной продукции у МСП-поставщиков на 45 миллиардов рублей
В Самаре ищут подрядчика для уборки территории у Дворца спорта им. Высоцкого
В Самаре демонтируют 20-летний недострой на улице Карла Маркса
В Красноармейском районе открытым пламенем загорелся автомобиль
СМИ: "Уральские авиалинии" незаконно брали плату с пассажиров за провоз ручной клади
В Самаре завершился VII Международный патриотический фестиваль «Самарское знамя»

8 сентября 2025 11:50
В Самаре завершился VII Международный патриотический фестиваль «Самарское знамя»

В Самаре завершился VII Международный патриотический фестиваль «Самарское знамя», проходящий при поддержке Правительства Самарской области и администрации города Самара. В этом году на основной площадке в Струковском саду он объединил 59 интерактивных локаций, воссоздающих быт и культуру XIX века, на которых побывали более 10 тысяч жителей и гостей города. 

«Фестиваль «Самарское знамя» уникален сам по себе. Вот уже семь лет он объединяет детей и взрослых, тех, кто занимается изучением истории родного края, и тех, кто считает для себя важным знать, как и чем жил наш город в конце XIX века. От души благодарю всех, кто принимал участие в организации, кто подготовил интересные и содержательные доклады для научно-практической конференции и представил свои площадки в Струковском саду. Сохранение традиций и уважение к истории своего города, региона и страны – это возможность укрепить связь поколений», – сказал глава города Самара Иван Носков. 

На фестивале были представлены площадки от военно-исторических клубов: лагерь Русской императорской армии, военный госпиталь, модная лавка, штыковой бой, оружейная мастерская, детская гостиная, ретро-фотоателье. Также были представлены книжные экспозиции и выставки от библиотек, мастер-классы детских школ искусств и центров детского творчества Самары по изготовлению болгарских мартениц, открыток и брошей, книжных закладок, народных игрушек, свечей, поделок из бисера, маскировочных сетей, а также по бальным танцам. В Иверском монастыре прошел мастер-класс «Дети рисуют в Храме». Все желающие могли принять участие в викторине, посвященной истории Самарского знамени, и подвижных играх на конкурсно-игровой площадке «Мы вместе». 

Также на фестивале было воссоздано казачье подворье с историей быта и культуры казаков, представлены исторические экспозиции от муниципальных районов Самарской области, площадки от Управлений МЧС и МВД по Самарской области.

«Погружения в быт, культуру и военные традиции конца XIX века в течение одного дня, конечно, недостаточно для знания истории. Но вполне достаточно для того, чтобы вдохновиться на ее изучение. Ради этого наш фестиваль уже семь лет радушно открывает свои двери и принимает гостей из соседних городов, других регионов и стран. Особенно ценно присутствие гостей из Республики Болгария – заместителя председателя Народного собрания Юлианны Младеновы Матеевой и руководителя общественной организации «Мир Болгарии» Здравко Димитрова», – отметила исполнительный директор Российского военно-исторического общества в Самарской области, руководитель проекта Инна Жичкина.

Отметим, что участниками и почетными гостями фестиваля стали представители из Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, Нижнего Новгорода, Кирова, Челябинска, Тамбова, Ставропольского и Краснодарского края, а также регионов Республики Болгария.

Напомним, также в рамках проекта «Самарское знамя» в областной столице состоялась научно-практическая конференция, объединившая более 250 историков, деятелей науки и культуры из России и Республики Болгария. Также по традиции в честь Самарского знамени был совершен молебен в Иверском женском монастыре.

Фото: горадминистрация

Теги: В центре внимания

