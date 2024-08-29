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В Самаре завершился фестиваль «Лето PREMIER»

29 августа 2024 09:50
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В Самаре завершился фестиваль «Лето PREMIER»

Самара стала одним из 14 российских городов, принимающих у себя фестиваль «Лето PREMIER», придуманный онлайн-кинотеатром PREMIER. 23 августа во дворе памятника архитектуры Дома Калачёва прошел показ первой серии сериала «Бедные смеются, богатые плачут».

Вместе с сотнями зрителей под открытым небом его посмотрели режиссёр Анна Лобанова, актеры Михаил Сотников и Алина Дулова. После показа они рассказали подробности создания сериала о раздали автографы.

27 августа на стилизованной площадке в 50 километрах от Самары прошел показ сериала «Капельник». На мероприятии собрались самарские журналисты, блогеры и зрители, выигравшие закрытые места на показ.

Перед зрителями выступила группа Pluush, а также исполнительницы главных ролей сериала актрисы Ася Резник и Маруся Фурина. Мероприятие прошло в поле неподалеку от конезавода – в окружении стогов сена и декораций из сериала.

Напомним, что проект «Лето PREMIER» проходит по всей стране. Самара стала одним из двух главных городов фестиваля, в котором проходят наиболее яркие мероприятия фестиваля.

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