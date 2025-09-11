Я нашел ошибку
Бастрыкину доложат о проверке возможного нарушения прав девочки в Тольятти
Игрок «Крыльев Советов» попал в топ-7 РПЛ по числу ударов в створ
Обманутые клиенты самарского автосалона обратились к Путину и Федорищеву
Самый настойчивый телефонный мошенник звонил жертве 17,6 тысячи раз
в Большеглушицком районе завершён ремонт региональной трассы, а в Самаре модернизированы «гостевые» маршруты
Хвостатый детектив в Самаре вернул украденный ноутбук
Каждая десятая компания планирует сократить штат осенью
Врач призвала не злоупотреблять кофеином
В Самаре завершились съёмки короткометражного волжского триллера «КВОК»

11 сентября 2025 10:09
В Самаре завершились съёмки короткометражного волжского триллера «КВОК»

Киностудия «ModjoFilms» в Самаре завершила съемки короткометражного волжского триллера под названием «КВОК» — это пилотный эпизод будущего полнометражного триллера. И уже по традиции, в центре волжского кино, она — Волга, а на время съемок домом для съемочной команды, в составе 30 человек, стали монастырские стены села Винновка. Главные роли исполнили, известный зрителю по многочисленным федеральным проектам, российский актёр театра и кино из Санкт-Петербурга Григорий Чабан и актриса театра СамАрт Ольга Ламинская.
Три дня съемок прошли на воде и два дня — под водой. Каждая требовала точности и слаженной работы команды, чтобы замысел ожил в объективе кинокамеры. Сцены под водой были сняты с помощью профессиональных водолазов, а для удобства всей команды, прямо из Санкт-Петербурга в Самару прибыл киномобиль.


Режиссер Антон Долганов пока не раскрывает деталей сюжета, известно лишь, что новая работа команды будет в жанре триллера, и конечно, не обойдется без волжских легенд и мистики:
«От старта до финала съемок прошел год. Год назад я обратился с идеей к сценаристу и драматургу Вячеславу Дурненкову, и пазл сложился, его зажгла идея, а меня вдохновил его подход к раскрытию истории. В этот раз и подготовка к самим съемкам потребовала от нас всех перехода на новый более высокий уровень и каждый участник съемок взял эту высокую планку.Мы гордимся, что смогли пройти этот путь профессионально и организованно, сохранив энергию и вдохновение до финальных слов: «Всем спасибо, снято!»».


Все отснятое с таким драйвом и трудом ждет следующий этап — постпродакшн –  самая объемная и сложная часть работы над фильмом. По словам режиссера, первые показы фильма состоятся в начале следующего года, а далее его ждет фестивальная жизнь.

Режиссер проекта — Долганов Антон, сценарист Вячеслав Дурненков. Главные роли исполняют  российский актер театра и кино из Санкт-Петербурга Григорий Чабан и актриса театра СамАрт Ольга Ламинская.

В центре внимания
Вице-премьер обратил внимание глав субъектов, которые уже заключили концессионные соглашения, на важность детальной проработки сроков реализации проектов и их интеграцию в информационную систему Инцидента.
10 сентября 2025  21:31
Вячеслав Федорищев доложил Дмитрию Патрушеву о ходе работы по обращению с ТКО в регионе
340
Главной темой стало развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор.
10 сентября 2025  20:31
Развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор: Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по «Промышленности»
786
Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
10 сентября 2025  13:48
Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
409
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
10 сентября 2025  12:38
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
266
60 студенческих проектов из Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
10 сентября 2025  10:27
60 студенческих проектов из Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
358
