В Самаре завершились съёмки короткометражного волжского триллера «КВОК»

Киностудия «ModjoFilms» в Самаре завершила съемки короткометражного волжского триллера под названием «КВОК» — это пилотный эпизод будущего полнометражного триллера. И уже по традиции, в центре волжского кино, она — Волга, а на время съемок домом для съемочной команды, в составе 30 человек, стали монастырские стены села Винновка. Главные роли исполнили, известный зрителю по многочисленным федеральным проектам, российский актёр театра и кино из Санкт-Петербурга Григорий Чабан и актриса театра СамАрт Ольга Ламинская.

Три дня съемок прошли на воде и два дня — под водой. Каждая требовала точности и слаженной работы команды, чтобы замысел ожил в объективе кинокамеры. Сцены под водой были сняты с помощью профессиональных водолазов, а для удобства всей команды, прямо из Санкт-Петербурга в Самару прибыл киномобиль.



Режиссер Антон Долганов пока не раскрывает деталей сюжета, известно лишь, что новая работа команды будет в жанре триллера, и конечно, не обойдется без волжских легенд и мистики:

«От старта до финала съемок прошел год. Год назад я обратился с идеей к сценаристу и драматургу Вячеславу Дурненкову, и пазл сложился, его зажгла идея, а меня вдохновил его подход к раскрытию истории. В этот раз и подготовка к самим съемкам потребовала от нас всех перехода на новый более высокий уровень и каждый участник съемок взял эту высокую планку.Мы гордимся, что смогли пройти этот путь профессионально и организованно, сохранив энергию и вдохновение до финальных слов: «Всем спасибо, снято!»».



Все отснятое с таким драйвом и трудом ждет следующий этап — постпродакшн – самая объемная и сложная часть работы над фильмом. По словам режиссера, первые показы фильма состоятся в начале следующего года, а далее его ждет фестивальная жизнь.

Режиссер проекта — Долганов Антон, сценарист Вячеслав Дурненков. Главные роли исполняют российский актер театра и кино из Санкт-Петербурга Григорий Чабан и актриса театра СамАрт Ольга Ламинская.