Я нашел ошибку
Главные новости:
Запрос к властям в один клик.
Органы власти и госчреждения СО подключили в социальной сети «ВКонтакте» виджет Платформы обратной связи
За знак отличия комплекса «Готов к труду и обороне» высшие образовательные учреждения могут начислять не менее двух баллов.
Более 73 тысяч абитуриентов со знаками отличия ГТО воспользовались возможностью получения дополнительных баллов при поступлении
Не соблюдающих пожарную безопасность самарцев привлекут к ответственности.
Дмитрий Азаров поручил усилить меры противопожарной безопасности в Самаре и регионе
Сразу две самарские команды из разных университетов вошли в число 5 лучших.
В Самаре завершились соревнования VSFI 2023
Экскурсанты посетили щит управления, котельный и химический цеха предприятия, которое в этом году отметило свое 123-летие.
Энергетики «Т Плюс» провели для студентов СамГТУ экскурсию на старейшую электростанцию региона
За знак отличия комплекса «Готов к труду и обороне» высшие образовательные учреждения могут начислять не менее двух баллов.
Более 73 тысяч абитуриентов со знаками отличия ГТО воспользовались возможностью получения дополнительных баллов при поступлении
В Самарской области  сегодня специалисты приняли в работу свыше 13 тысяч заявок на догазификацию, заключили 12 тысяч договоров,  выполнили  уже больше 3 тысяч подключений.
О возможностях программы социальной догазификации узнали жители Ставропольского района
Во время грозы нельзя находиться на воде и у воды.
11.июля местами в Самарской области ожидается гроза, усиление ветра, возможен град
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.69
-0.88
EUR 99.82
-0.9
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре завершились соревнования VSFI 2023

10 июля 2023 15:45
98
Сразу две самарские команды из разных университетов вошли в число 5 лучших.

Победителями в студенческих соревнованиях по системному администрированию и информационной безопасности стали участники из Москвы. Сразу две самарские команды из разных университетов вошли в число 5 лучших.

Всего в соревнованиях принимали участие 13 команд из 7 ВУЗов из Москвы, Пензы и Самарской области. Игрокам нужно было поднять действующую сеть, выполнить дополнительные задания по настройке функциональности, а также обеспечить безопасность её работы.

Особенность VSFI в геймификации предложенных заданий: каждый год участники живут в рамках одной легенды. Реальные практические кейсы смешиваются с развлекательными, шуточными тасками и активностями на сплочение. В этот раз команды играли за инженеров буровой станции, потерявших связь с внешним миром и своими руководителями. Необходимо было выполнить миссию за сутки. По желанию, участники могли уходить на перерыв, однако многие остались выполнять задачи в ночь, чтобы набрать как можно больше баллов.

В качестве дополнительной соревновательной активности в рамках VSFI в течение всей недели уже третий год проводился BashWars - это турнир в индивидуальном зачете. Участники должны были выполнять задачи, используя только однострочные команды в Linux. Победителем стал Матвей Сердюков РТУ МИРЭА (Москва).

В основных соревнованиях победила команда из РТУ МИРЭА (Москва). Главный приз - настоящий  шаманский бубен ручной работы с символикой соревнований, сообщает Команда VolgaCTF.

 

Фото:   Команда VolgaCTF

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
10 июля 2023  13:54
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
250
До 41 градуса: в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности
10 июля 2023  12:21
До 41 градуса: в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности
204
Специальные технические средства позволят повысить эффективность боевых действий.
7 июля 2023  18:54
Дмитрий Азаров во время поездки в зону СВО осмотрел созданный пункт управления связью
795
Было принято решение об индексации утилизационного сбора на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы с 1 августа этого года.
7 июля 2023  17:51
Правительство РФ приняло дополнительные меры по поддержке российского автомобилестроения - ранее с такой инициативой выступал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
6508
Руководитель области объехал несколько воинских подразделений, чтобы лично пообщаться с военнослужащими и узнать, какая поддержка требуется им самим и членам их семей.
7 июля 2023  16:07
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с бойцами из Самары в зоне СВО
1001
Весь список