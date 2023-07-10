В Самаре завершились соревнования VSFI 2023

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Победителями в студенческих соревнованиях по системному администрированию и информационной безопасности стали участники из Москвы. Сразу две самарские команды из разных университетов вошли в число 5 лучших.

Всего в соревнованиях принимали участие 13 команд из 7 ВУЗов из Москвы, Пензы и Самарской области. Игрокам нужно было поднять действующую сеть, выполнить дополнительные задания по настройке функциональности, а также обеспечить безопасность её работы.

Особенность VSFI в геймификации предложенных заданий: каждый год участники живут в рамках одной легенды. Реальные практические кейсы смешиваются с развлекательными, шуточными тасками и активностями на сплочение. В этот раз команды играли за инженеров буровой станции, потерявших связь с внешним миром и своими руководителями. Необходимо было выполнить миссию за сутки. По желанию, участники могли уходить на перерыв, однако многие остались выполнять задачи в ночь, чтобы набрать как можно больше баллов.

В качестве дополнительной соревновательной активности в рамках VSFI в течение всей недели уже третий год проводился BashWars - это турнир в индивидуальном зачете. Участники должны были выполнять задачи, используя только однострочные команды в Linux. Победителем стал Матвей Сердюков РТУ МИРЭА (Москва).



В основных соревнованиях победила команда из РТУ МИРЭА (Москва). Главный приз - настоящий шаманский бубен ручной работы с символикой соревнований, сообщает Команда VolgaCTF.

Фото: Команда VolgaCTF