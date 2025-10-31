Я нашел ошибку
Главные новости:
С 12:00 до 19:00 6 ноября и с 06:00 до 17:00 7 ноября.
Движение транспорта в Самаре временно скорректируют в связи с проведением Парада Памяти
ГАИ СО: о режиме работы регистрационно-экзаменационных подразделений в праздничные дни
Который объединил более 2,5 тысяч человек. 
В Самаре прошел смотр парадных расчетов образовательных учреждений региона
В Самаре днем дождь, до +7°С.
1 ноября в регионе дождь, до +8°С
На данный момент порядка 200 человек получают необходимую медицинскую помощь в современных условиях.
В посёлке Центральный Богатовского района открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт
Оплатить имущественные налоги и НДФЛ можно быстро и легко через «Личный кабинет налогоплательщика».
УФНС СО напоминает об оплате имущественных налогов и НДФЛ
С 31 октября по 7 ноября в Самаре будет проходить 3-й круг чемпионата России по следж-хоккею в дивизионе «Лига героев» - Кубок «Герои нашего времени» среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
В Самаре стартовало первое мероприятие спортивной программы форума «Россия - спортивная держава»
Яркие и непосредственные, полные света, добра и веры в лучший день, все эти рисунки объединены одной темой – любовью к родному городу.
В СОУНБ откроется выставка детского рисунка «Мир глазами детей: город сегодня – город-мечта!»
Мероприятия
«Ночь искусств» в СОУНБ: экскурсии по выставке работ Церетели и другие интересные события
«Ночь искусств» в «ЗИМ Галерее»: новая выставка, экскурсия, лекция и концерт
В областном центре пройдет детская обзорная экскурсия по дому Маштакова
В Самаре завершается реализация инициатив жителей по программе «Народный бюджет Самарской области»

31 октября 2025 13:17
132
Глава города Самара Иван Носков совместно с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым в ходе рабочего выезда оценили результаты благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области», в том числе спортивной площадки в сквере у ДК «Октябрь». Работы были выполнены в этом году по инициативе активных жителей и ТОС «Мехзавод».

«Спросил у ребят, как впечатления. Дети и их родители рады. Именно такие спортобъекты, небольшие и в шаговой доступности, сейчас пользуются большим спросом. В этом году к форуму «Россия – спортивная держава» мы многое делаем для развития инфраструктуры – 100 спортсооружений разного формата и типа», – отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

На сегодняшний день благоустройство спортивной площадки «Готовься. Трудись. Общайся» выполнено в полном объеме. Здесь установлено спортивное оборудование для тренировок и активного отдыха, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это тренажеры для укрепления различных групп мышц – «Сведение рук», «Верхняя тяга», «Трицепс», «Жим от плеч», «Жим от груди», «Тяга к поясу», «Рычажная тяга», «Жим ногами», «Эллиптический тренажер». Для проведения силовых тренировок предназначена воркаут-зона. Также обустроен тротуар, установлены малые архитектурные формы – скамейки и урны.

«Был на площадке в начале октября. Тогда у подрядной организации отмечалось небольшое отставание от графика, им оставалось установить оборудование на спортивной площадке. Сегодня все работы завершены, качество выполненных работ уже оценивают юные самарцы и их родители, – отметил глава города Самара Иван Носков. – Всего в этом году по программе «Народный бюджет Самарской области» благоустраиваем 55 объектов, сейчас работы завершены в 49 дворах, на 7 объектах подрядные организации устраняют выявленные замечания».

В целях обеспечения сохранности обновленной площадки и безопасности горожан в сквере по поручению губернатора региона Вячеслава Федорищева Министерство цифрового развития и связи Самарской области вместе с правоохранительными органами рассмотрит возможность оборудования локации камерами видеонаблюдения в рамках АПК «Безопасный город». «Все благоустроенные объекты должны быть оснащены видеонаблюдением. С этого года устанавливаем дополнительные камеры, чтобы видеонаблюдение покрывало весь контур парков и скверов. Поддержка со стороны Правительства региона в оснащении современными видеокамерами общественных пространств поможет городу стать безопаснее», – отметил Иван Носков.

Напомним, жители Самары сформировали перечень инициатив, претендующих на благоустройство по государственной программе «Народный бюджет Самарской области» в 2026 году. В Правительство Самарской области направлено 44 заявки.

В центре внимания
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
31 октября 2025  11:54
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
169
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
31 октября 2025  11:40
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
332
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
410
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  12:33
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
361
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
30 октября 2025  12:03
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
766
