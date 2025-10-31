В Самаре завершается реализация инициатив жителей по программе «Народный бюджет Самарской области»

132

Глава города Самара Иван Носков совместно с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым в ходе рабочего выезда оценили результаты благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области», в том числе спортивной площадки в сквере у ДК «Октябрь». Работы были выполнены в этом году по инициативе активных жителей и ТОС «Мехзавод».

«Спросил у ребят, как впечатления. Дети и их родители рады. Именно такие спортобъекты, небольшие и в шаговой доступности, сейчас пользуются большим спросом. В этом году к форуму «Россия – спортивная держава» мы многое делаем для развития инфраструктуры – 100 спортсооружений разного формата и типа», – отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

На сегодняшний день благоустройство спортивной площадки «Готовься. Трудись. Общайся» выполнено в полном объеме. Здесь установлено спортивное оборудование для тренировок и активного отдыха, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это тренажеры для укрепления различных групп мышц – «Сведение рук», «Верхняя тяга», «Трицепс», «Жим от плеч», «Жим от груди», «Тяга к поясу», «Рычажная тяга», «Жим ногами», «Эллиптический тренажер». Для проведения силовых тренировок предназначена воркаут-зона. Также обустроен тротуар, установлены малые архитектурные формы – скамейки и урны.

«Был на площадке в начале октября. Тогда у подрядной организации отмечалось небольшое отставание от графика, им оставалось установить оборудование на спортивной площадке. Сегодня все работы завершены, качество выполненных работ уже оценивают юные самарцы и их родители, – отметил глава города Самара Иван Носков. – Всего в этом году по программе «Народный бюджет Самарской области» благоустраиваем 55 объектов, сейчас работы завершены в 49 дворах, на 7 объектах подрядные организации устраняют выявленные замечания».

В целях обеспечения сохранности обновленной площадки и безопасности горожан в сквере по поручению губернатора региона Вячеслава Федорищева Министерство цифрового развития и связи Самарской области вместе с правоохранительными органами рассмотрит возможность оборудования локации камерами видеонаблюдения в рамках АПК «Безопасный город». «Все благоустроенные объекты должны быть оснащены видеонаблюдением. С этого года устанавливаем дополнительные камеры, чтобы видеонаблюдение покрывало весь контур парков и скверов. Поддержка со стороны Правительства региона в оснащении современными видеокамерами общественных пространств поможет городу стать безопаснее», – отметил Иван Носков.

Напомним, жители Самары сформировали перечень инициатив, претендующих на благоустройство по государственной программе «Народный бюджет Самарской области» в 2026 году. В Правительство Самарской области направлено 44 заявки.