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В Самаре заработали парки аттракционов

13 мая 2021 13:49
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В Самаре заработали парки аттракционов

Об этом стало известно на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В городских парках аттракционы будут работать только при 50% заполняемости и соблюдении дезинфекционной обработки. Самарцы также смогут прокатиться на 55-метровом колесе обозрении в парке Гагарина, которое возобновило работу в минувшие выходные.

Сообщается, что сотрудниками и посетителями общественных территорий обязательно должны соблюдаться масочный режим и социальная дистанция. 

Также в Самаре начнет работать единственный в городе сервис, который будет проводить экскурсии на автобусах-кабриолетах "Поехали!". Жители города и гости областной столицы за полтора часа ( общая продолжительность экскурсии) смогут познакомиться с более чем 20 достопримечательностями. 

Напоминаем, 15 мая в Самаре в акции «Ночь музеев-2021» примут участие порядка 45 арт-площадок. По традиции в этот день учреждения культуры будут работать в вечернее и ночное время, сообщает ГТРК Самара.

Фото: Дильдина Светлана

Теги: аттракционы парк развлечений

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