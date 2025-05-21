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В Самаре заработал бесплатный кинотеатр под открытым небом
В Самаре заработал бесплатный кинотеатр под открытым небом
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В Самаре заработал бесплатный кинотеатр под открытым небом

21 мая 2025 14:00
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В Самаре заработал бесплатный кинотеатр под открытым небом

На набережной Волги, недалеко от Ладьи, заработал кинотеатр «Филин». Посмотреть мультфильмы, художественные и документальные фильмы там можно совершенно бесплатно.

Расписание кинопоказов доступно в группе ВК «Самарская набережная». Сеансы могут отменяться из-за плохой погоды, ведь это кино под открытым небом. Обо всех изменениях, отменах или переносах организаторы также предупреждают в соцсетях, пишет 63.ру.

Вот расписание работы бесплатного кинотеатра под открытым небом «Филин» на эту неделю.

22 мая (четверг)

18.00 — 18.25 Самара. Волга. Пляж (документальный фильм, 2016 г.) 0+

18.30 — 20.15 Волга-Волга, 1938 г. 0+

20.25 — 22.15 Путь реки (документальный фильм, 2023 г.) 0+

23 мая (пятница)

17.30 — 18.10 Писательская рота (документальный фильм режиссёра Максима Кузнецова, 2017 г.) Показ в рамках XIV Международного патриотического фестиваля «Борис Коценко представляет». 12+

18.20 — 19.50 Иван Васильевич меняет профессию, 1973 г. 6+

20.00 — 22.20 Т-34, 2019 г. 12+

24 мая (суббота)

17.00 — 17.55 Мультфильмы (1. Василиса Микулишна, 1975 г. 2. Детство Ратибора, 1973 г. 3. Добрыня Никитич, 1965 г.) 0+

18.00 — 18.45 Первопечатник Иван Федоров (биография, история, 1941 г.) 12+

18.50 — 19.50 Нахаленок, 1961 г. 0+

20.00 — 21.55 1+1, 2011 г. 18+

25 мая (воскресенье)

16.30 — 17.00 Мультфильмы (1. Ореховый прутик, 1955 г. 2. Сестрица Аленушка и братец Иванушка, 1953 г.) 0+

17.10 — 18.40 Суворовец 1944, 2024 г. 6+

18.50 — 20.20 Иван Семенов. Школьный переполох, 2022 г. 6+

20.30 — 22.25 Я делаю шаг, 2023 г. 6+

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