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В Самаре запретят ночную продажу алкоголя в кафе в жилых домах

25 июня 2024 16:49
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Для ведения этой деятельности необходима либо лицензия, либо формат работы «ресторан».

Во вторник, 25 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев вынес на рассмотрение Самарской губернской думы целый ряд изменений в региональный закон, который касается ограничения потребления алкогольной продукции. Правительством было предложено установить требования и условия осуществления розничной продажи спиртных напитков, включая пиво, в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих территориях. Для ведения этой деятельности необходима либо лицензия, либо формат работы «ресторан».

Напомним, жители региона часто обращаются с жалобами на объекты торговли в многоквартирных домах – так называемые «наливайки». Чаще всего под видом учреждения общественного питания фактически осуществляется круглосуточную розничную продажу алкогольной продукции без соблюдения соответствующих требований к шумоизоляции, с нарушениями правил торговли алкогольной продукцией, реализуя в том числе контрафакт. Тем самым способствуют нарушению в вечернее и ночное время общественного порядка во дворах домов.

«Плохо отрегулированная сфера продажи алкогольной продукции на первых этажах жилых домов приводит к тому, что наши люди не чувствуют себя в безопасности. Люди старшего возраста, дети, мы все, когда видят большое количество людей под воздействием алкогольного опьянения, которые ведут себя неадекватно, понимаем, что это неправильно и так быть не должно», – отметил глава региона.

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что благодаря совместной работе с депутатским корпусом, региональным Управлением Федеральной антимонопольной службой, Прокуратурой Самарской области удалось ужесточить регулирование в сфере розничной продажи алкоголя в многоквартирных домах, чтобы «не дать возможность безответственно подходить к этому вопросу».

Поэтому было предложено ограничить время розничной продажи алкогольной продукции с 22 часов до 10 часов в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Также, по мнению руководителя региона, следует исключить розничную продажу пива и пивных напитков в объектах общепита в МКД без лицензии. Кроме того, нужно обеспечить соответствие ГОСТам всех объектов общепита, осуществляющих с розничную продажу пива и пивных напитков.

«Предлагаемые меры значительно повысят мотивацию для соблюдения обязательных требований, исходя из размеров предусмотренных штрафов, а самое главное – другого воздействия, которое мы с правоохранительными органами обсуждаем применительно к этим объектам, которые будут применены, – заявил Вячеслав Федорищев. – Это решение полностью отвечает задачам, поставленными Президентом России по самым главным вопросам: безопасность, здоровье, народосбережение».

По итогам обсуждения, депутаты губернской думы единогласно поддержали законопроект, вынесенный руководителем региона. Вячеслав Федорищев поблагодарил парламентариев за работу и принятое консолидированное решение.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Самара

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