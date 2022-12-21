В Самаре запретили поджигать петарды на Новый год

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Жителей Самары лишат одного из традиционных развлечений в предновогодние дни. Мэрия ввела дополнительные меры противопожарной безопасности, которые касаются запуска петард и фейерверков.

— С 23 декабря 2022 года по 23 января 2023 года запретить применение в помещениях пиротехнику и провести инструктаж о недопущении использования таких изделий в зданиях и сооружениях, а также вблизи них, — следует из постановления.

Отдельно мэр Самары рекомендовала главам внутригородских районов организовать и провести мероприятия по выявлению и пресечению продажи пиротехнических изделий, пишет 63.ру.

Также власти города хотят обезопасить объекты образования, социального и культурно-массового назначения, кафе, бары и рестораны. Для этого в местах массового скопления людей увеличат число персонала, проведут инструктаж для посетителей, вывесят противопожарную агитацию, проверят пути эвакуации и так далее.