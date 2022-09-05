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В Самаре запланировано проведение больше 150 мероприятий, посвященных Дню города

5 сентября 2022 11:33
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В Самаре запланировано проведение больше 150 мероприятий, посвященных Дню города

По традиции во вторые выходные сентября в Самаре празднуют День города. В честь 436-летия областной столицы самарцев и гостей ждет насыщенная программа. Запланировано проведение порядка 150 мероприятий. Праздничные программы развернутся на дворовых и общественных территориях, в парках и скверах, на площадях и набережной. День города будет наполнен яркими событиями, выступлениями звезд, разнообразными фестивалями - каждый сможет выбрать мероприятие по душе. Напомним, что сохранение исторических традиций города, его культурного и духовного наследия, воспитание у населения любви к родному городу, сохранение и развитие культурно-патриотических ценностей, среди которых - любовь к родным местам, родному языку, уважение к традициям и обычаям своего народа, стремление к укреплению чести и достоинства Отечества – являются основными задачами празднования дня рождения Самары.

Районные программы, посвященные Дню города, будут проходить в течение сентября. Во внутригородских районах запланированы выступления творческих коллективов, конкурсы, спортивные состязания, выставки и другие мероприятия. В рамках празднования Дня города будут задействованы, в том числе, общественные и дворовые территории, которые преобразились по национальному проекту «Жилье и городская среда», инициированному Президентом России Владимиром Путиным, и пространства, благоустроенные в рамках Губернаторского проекта «СОдействие».

С 1 по 11 сентября ко Дню города организованы бесплатные экскурсии. Вместе с экскурсоводами самарцы смогут проследить сквозь века историю города и разгадать тайны старых улиц. Подробнее - https://www.samadm.ru/media/news/39080/ .

С 2013 года по инициативе Дмитрия Азарова, праздничные мероприятия, посвященные Дню города, проводятся в течение нескольких дней и включают джазовые фестивали, концерты классической музыки, выступления эстрадных артистов.

«Каждая программа находит свою публику. Конечно, эта традиция продолжается. Очень важно, как это и положено в День города, - помнить, знать, любить свою историю, гордиться достижения, сохранять духовные, культурные ценности и традиции», - отметила заместитель руководителя департамента культуры и молодежной политики Администрации Самары Евгения Мищенко.

Подробная программа: https://samadm.ru/media/news/39162/

Теги: В центре внимания

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