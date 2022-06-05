В Самаре за 10 лет выросла вовлеченность мужчин в домашние дела

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Из всех домашних дел горожане больше всего не любят утюжить и убираться. При этом почти все бытовые хлопоты, за исключением закупки продуктов, в России намного чаще ложатся на плечи женщин, чем мужчин. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

Самые нелюбимые бытовые дела самарцев — это глажение и уборка: именно их больше всего не любят 27 и 19% опрошенных соответственно. Мытье посуды на первом месте антирейтинга бытовых обязанностей у 14%, готовка — у 10%. К закупке продуктов и стирке опрошенные относятся спокойнее: ходить в магазины и на рынки больше всего не нравится 5% опрошенных, стирать — 3%.



В Самаре к утюжению и кулинарии терпимее мужчины, а к закупке товаров для дома — женщины. Гладить чаще всего не любят респонденты старше 45 лет, тогда как мыть посуду — опрошенные моложе 34 лет. Сегодня о ненависти к глажению сообщают реже, чем в 2012-м: некоторые наладили отношения с гладильной доской и утюгом, другие купили сушку для белья, а кто-то разрешил себе ходить в мятом.



Интересно, что столь ненавистное утюжение реже всего упоминалась в качестве обязанностей, которые выполняются на постоянной основе. Регулярно моют посуду 77% самарцев, закупает продукты — 73%. Приготовление еды входит в обязанности 63% респондентов, уборка в квартире — 65%. О том, что в число его постоянных дел входит стирка, сообщил каждый второй опрошенный (51%), о глажке — лишь каждый четвертый (25%).



Все домашние дела, за исключением закупки продуктов, в Самаре намного чаще выполняют женщины, чем мужчины. На плечи респондентов до 34 лет хлопоты по дому ложатся реже, чем на плечи более старших поколений. Тех, кто регулярно моет посуду и стирает, больше среди опрошенных с детьми, чем среди бездетных.



За 10 лет мужчины стали чаще привлекаться к бытовым обязанностям, за исключением разве что глажки. У женщин изменения не столь значительны: только регулярно занимающихся стиркой и утюжением стало меньше.



Время проведения: 13 мая — 2 июня 2022 года