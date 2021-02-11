В Самаре выстроили фигуру ракеты из автомобилей на парковке ТК «Амбар»

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В ночь с 8 на 9 февраля самарские автомобилисты устроили на парковке у ТК «Амбар» флешмоб, выстроив ракету из более 40 автомобилей. Видео появилось в социальных сетях торгового комплекса и организаторов флешмоба.

Водители выстроились на своих автомобилях в фигуру и включили фары, чтобы ракету было видно с высоты. Так они решили еще раз напомнить о том, что Самара – космическая столица России и сказать, что молодое поколение помнит о подвиге Юрия Гагарина. В этом году исполнится 60 – лет со дня первого полета человека в космос и именно этому грядущему событию был посвящен флешмоб.

Место проведения было выбрано неслучайно: именно на паковке ТК «Амбар» ежегодно проходят соревнования по дрифту DRIFT THAT, на которое съезжаются автолюбители со всего Поволжья.

Организатор чемпионата Поволжья по дрифту DRIFT THAT, руководитель комитета по дрифтингу АФСО, судья второй категории Василий Шульц.

— Ребята из движения «DRIFT THAT» несколько лет подряд делали подобное. Все желающие собрались менее чем за неделю, в общей сложности на создание фигуры ракеты ушло чуть больше часа и было задействовано около сорока машин. Я заранее продумал как должны выстраиваться машины и в какой последовательности. С помощью квадрокоптера смотрели и проверяли расстановку, и дополнили саму фигуру системой зажигания – десятки людей с фонариками показали старт ракеты.