В Самаре вышла книга "Очерки об известных незрячих людях - жителях Самарской области"

Я нашел ошибку
Главные новости:
Ярмарка у дома культуры «Октябрь» в поселке Мехзавод завершила свою работу полностью.
Сельскохозяйственная ярмарка у музея Алабина продолжает торговлю в круглогодичных павильонах
В результате столкновения водитель одного из грузовиков получил травмы ног и оказался зажат в кабине аварийного автомобиля.
В Волжском районе на месте ДТП с тремя грузовиками работали 5 спасателей
С проблемой неоформления трудовых отношений или нарушением сроков выплаты заработной платы, оставьте сообщение на телефон «горячей линии».
«Горячая линия» о нарушениях в выплате зарплаты работает в Самаре
Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов.
12 декабря в регионе ожидается усиление ветра, на дорогах гололедица
Самарские полицейские ведут активную работу по профилактике травматизма среди детей и подростков, а также по патриотическому воспитанию молодежи.
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
В Арт-парке установили современный светодиодный экран на главной сцене, музыкальные колонки вдоль, а также оборудование бесплатных зарядных станций с доступом к Wi-Fi.
В Парке культуры и отдыха Отрадного открыли арт-парк «Прикосновение»
В новых зданиях будет установлено необходимое оборудование: электрокардиографы, дефибрилляторы и другая техника.
В трёх поселках Большечерниговского района возводят новые ФАПы
Соревнования посвященные памяти тренера- основоположника дзюдо и самбо в Сызрани Александра Викторовича Жигулева.
477 дзюдоистов стали участниками «Кубка Феникса» в Сызрани
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.9
1.09
EUR 91.38
1.95
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре вышла книга "Очерки об известных незрячих людях - жителях Самарской области"

180
В Самаре вышла книга "Очерки об известных незрячих людях - жителях Самарской области"

В Самарской областной библиотеке для слепых прошла презентация книги самарского писателя Владимира Миклавчича из цикла «Очерки об известных незрячих людях – жителях Самарской области».

Это честный рассказ о людях, которые вопреки всем обстоятельствам смогли радоваться жизни и приносить пользу другим. Истории героев очерков доказывают, что люди без зрения могут жить полной жизнью и уверенно чувствовать себя в обществе, состояться в профессии, спорте, творчестве, создать семью.

«Ученые утверждают, что 90% информации об окружающем мире человек получает благодаря зрению. Но когда его нет или не было, удивительно стойкий человеческий организм находит способы адаптации к этому состоянию. О сильных духом людях всегда интересно писать и говорить», – подчеркнул автор издания Владимир Миклавчич.

Это уже вторая книга писателя. Ее героями стали жители Самарской области: общественные деятели, спортсмены, учителя, самодеятельные артисты.

Елена Кустова живет в Красноармейском районе. Любитель русской словесности, талантливый чтец, работала в школе учителем. Когда Елена Викторовна потеряла зрение, мир как будто распался. Пришлось привыкать к новой реальности. Ирина не сдалась – оставила школу и вышла на сцену.

«Очень важно было тогда найти для себя стоящее занятие, которое наполнит настроением так, чтобы захотелось проснуться и что-то делать. Захотелось дышать. И ценить радость, которую это приносит, – поделилась Елена Кустова. –   Сегодня я пою, читаю стихи, участвую в различных творческих конкурсах. Главное – верить в себя!»

Мастер спорта по пауэрлифтингу, член паралимпийской сборной России, чемпионка России, чемпионка мира по пауэрлифтингу в троеборье и в жиме штанги лежа, действующая обладательница двух мировых рекордов по пауэрлифтингу в двух весовых категориях, председатель Сызранской организации Всероссийского общества слепых – это все Ирина Демасова. Жительнице Сызрани недуг не мешает   жить полной жизнью. Ее крепкий характер помог пережить сложную операцию, получить новую профессию, победить в спорте. «Мне сказали: поднимешь мешок сахара – возьмём на спартакиаду», – вспоминает Ирина. – Потом погрузилась в спорт глубоко, стала работать более вдумчиво. Сейчас моя главная соперница – штанга. Взял вес – это твоя, прежде всего, внутренняя победа!»

Сегодня Ирина Демасова активно помогает тем, кто хочет жить полноценной жизнью,
несмотря на потерю зрения. Придумала и реализовала грантовые проекты «Живи как все», «Со спортом дружить – здоровым быть», «Счастливое лето для всех», неоднократно проводит игры и тренинги для инвалидов, консультации для родителей детей-инвалидов.

«Из всех заболеваний в мире, которые приводят человека к инвалидности именно слепота считается самой сложной, – отметила на презентации книги и.о. директора Самарской областной библиотекой для слепых Ольга Вологодская.Нас восхищает опыт тех, кого полная слепота или совсем небольшой процент зрения не только не сломила, но сделала сильными и успешными».

Напомним, что презентация прошла рамках краеведческого проекта Самарской областной библиотеки для слепых «Слушаем книги».

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев вручил награды волонтерам региона, внесшим большой вклад в развитие различных направлений добровольческой деятельности.
11 декабря 2025  16:37
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с волонтерами
3
В регионе внедряются и успешно реализуются федеральные проекты, включая создание передовых инженерных школ и участие в программе «Приоритет-2030».
10 декабря 2025  18:26
Самарский губернатор принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры»
567
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
10 декабря 2025  13:51
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
498
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
10 декабря 2025  10:39
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
484
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
9 декабря 2025  13:58
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
570
Весь список