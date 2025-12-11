В Самаре вышла книга "Очерки об известных незрячих людях - жителях Самарской области"

В Самарской областной библиотеке для слепых прошла презентация книги самарского писателя Владимира Миклавчича из цикла «Очерки об известных незрячих людях – жителях Самарской области».

Это честный рассказ о людях, которые вопреки всем обстоятельствам смогли радоваться жизни и приносить пользу другим. Истории героев очерков доказывают, что люди без зрения могут жить полной жизнью и уверенно чувствовать себя в обществе, состояться в профессии, спорте, творчестве, создать семью.

«Ученые утверждают, что 90% информации об окружающем мире человек получает благодаря зрению. Но когда его нет или не было, удивительно стойкий человеческий организм находит способы адаптации к этому состоянию. О сильных духом людях всегда интересно писать и говорить», – подчеркнул автор издания Владимир Миклавчич.

Это уже вторая книга писателя. Ее героями стали жители Самарской области: общественные деятели, спортсмены, учителя, самодеятельные артисты.

Елена Кустова живет в Красноармейском районе. Любитель русской словесности, талантливый чтец, работала в школе учителем. Когда Елена Викторовна потеряла зрение, мир как будто распался. Пришлось привыкать к новой реальности. Ирина не сдалась – оставила школу и вышла на сцену.

«Очень важно было тогда найти для себя стоящее занятие, которое наполнит настроением так, чтобы захотелось проснуться и что-то делать. Захотелось дышать. И ценить радость, которую это приносит, – поделилась Елена Кустова. – Сегодня я пою, читаю стихи, участвую в различных творческих конкурсах. Главное – верить в себя!»

Мастер спорта по пауэрлифтингу, член паралимпийской сборной России, чемпионка России, чемпионка мира по пауэрлифтингу в троеборье и в жиме штанги лежа, действующая обладательница двух мировых рекордов по пауэрлифтингу в двух весовых категориях, председатель Сызранской организации Всероссийского общества слепых – это все Ирина Демасова. Жительнице Сызрани недуг не мешает жить полной жизнью. Ее крепкий характер помог пережить сложную операцию, получить новую профессию, победить в спорте. «Мне сказали: поднимешь мешок сахара – возьмём на спартакиаду», – вспоминает Ирина. – Потом погрузилась в спорт глубоко, стала работать более вдумчиво. Сейчас моя главная соперница – штанга. Взял вес – это твоя, прежде всего, внутренняя победа!»

Сегодня Ирина Демасова активно помогает тем, кто хочет жить полноценной жизнью,

несмотря на потерю зрения. Придумала и реализовала грантовые проекты «Живи как все», «Со спортом дружить – здоровым быть», «Счастливое лето для всех», неоднократно проводит игры и тренинги для инвалидов, консультации для родителей детей-инвалидов.

«Из всех заболеваний в мире, которые приводят человека к инвалидности именно слепота считается самой сложной, – отметила на презентации книги и.о. директора Самарской областной библиотекой для слепых Ольга Вологодская. – Нас восхищает опыт тех, кого полная слепота или совсем небольшой процент зрения не только не сломила, но сделала сильными и успешными».

Напомним, что презентация прошла рамках краеведческого проекта Самарской областной библиотеки для слепых «Слушаем книги».