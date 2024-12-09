Я нашел ошибку
Главные новости:
По итогам жюри определит детские и молодежные театральные коллективы, которые будут отстаивать честь региона на окружном этапе фестиваля.
В Самаре выбирают победителей регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье»
В настоящее время члены Совета принимают активное участие в различных патриотических и культурно-просветительских мероприятиях УФСИН СО.
Новым председателем Совета ветеранов УФСИН СО назначена Елена Симонова
С проектом «Самарская губерния в графическом романе».
Зам. директора Самарской областной библиотеки для молодежи Оксана Сизова стала лауреатом конкурса профмастерства «Библиотечный лидер»
В ходе конфликта, произошедшего между двумя знакомыми, один из них нанес своему приятелю тяжкие телесные повреждения.
Судебные приставы взыскали с жителя Алексеевского района Самарской области компенсацию морального вреда
Переходы оборудовали искусственными дорожными неровностями, светофорными объектами, установили пешеходное ограждение и дорожные знаки, нанесли разметку термопластиком.
Более 100 пешеходных переходов на региональных трассах оснастили по современным национальным стандартам
Чьи участки находятся вблизи ремонтируемого участка ГБК (71 переулок, 10-я улица в районе ул.Олимпийской).
Состоялась встреча специалистов «РКС-Самара» с жителями
Посетителей ждет более полусотни увлекательных интерактивов, викторин, игр со смыслом.
Выставка «Россия будущего» откроется в Самарском Историческом парке 
У ЦБ нет планов по выпуску купюры в 10 000 рублей
У ЦБ нет планов по выпуску купюры в 10 000 рублей
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.42
-3.96
EUR 106.3
-3.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Выставка-акция «101 ракурс Дома промышленности» Кати Мячиной пройдет в Самаре
«ЗИМ Галерея»: выставка-акция «101 ракурс Дома промышленности» Кати Мячиной
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о феномене текстильного искусства
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре выбирают победителей регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье»

9 декабря 2024 15:32
69
По итогам жюри определит детские и молодежные театральные коллективы, которые будут отстаивать честь региона на окружном этапе фестиваля.

9 и 10 декабря в самарском ДК «Нефтяник» проходит итоговый просмотр спектаклей, которые вышли в очный этап фестиваля «Театральное Приволжье». По итогам жюри определит детские и молодежные театральные коллективы, которые будут отстаивать честь региона на окружном этапе фестиваля.

В течение двух дней жюри увидит и оценит работы 10 самодеятельных детских и молодежных коллективов. Среди них как неоднократные участники предыдущих фестивалей, такие как образцовый театр кукол юного актера «Аленький цветочек», (режиссер Виктор Михайлов, ЦВР «Крылатый». (г. Самара), защищавший честь региона на окружном этапе, так и новички, те, кто впервые прошел в очный формат состязаний – это образцовый художественный театральный коллектив «Арлекин», (Народный театр им. Льва Пузакова. РДК м. р. Кинель- Черкасский).

Самарская область традиционно активно участвует в фестивале, а наши артисты и режиссеры ежегодно уверенно берут призовые места.

Эксперты отмечают, что растет не только качество спектаклей, но и число желающих выйти на подмостки окружного этапа. Всего на фестиваль областные коллективы из 29 муниципальных образований Самарской области подали 171 заявку. Заявки поступили в том числе и от школьных коллективов. «Популярность фестиваля растет, это очевидно, – рассказал Александр Мальцев, главный режиссер театра для детей и молодежи «Мастерская», председатель жюри регионального этапа фестиваля. – Мы видим, что все больше самодеятельных режиссеров хотят, чтобы их труппы узнали и признали именно на «Театральном Приволжье». Это связано и с фестивальным статусом, и с возможностями, которые открываются перед победителями».

Помимо подробного экспертного разбора и возможности увидеть, как работают сильнейшие самодеятельные коллективы ПФО, участники фестиваля могут на практике развить навыки театрального мастерства. Так, тройка победителей в каждой номинации окружного фестиваля примет участие в образовательном туре, либо получит грант на постановку нового спектакля.

В новом сезоне фестиваля режиссеры вместе с актерами сделали ставку не только на новаторские приемы в создании образов и рисунка сюжета, но и представили на сцене старую, добрую классику. Незнайка и его друзья  стали героями спектакля образцового учебного театра «На ладони» (г. Новокуйбышевск, ДШИ «Лира»). Но герои, рожденные фантазией автора еще в прошлом столетии, в исполнении поколения зумеров выглядят по-современному свежо и рассуждают о том, что волнует сегодня юные сердца. «Сцена настолько благотворно сказывается на детях,– рассказала Лариса Юнина, режиссер театра «На ладони», – здесь исчезают все зажимы, рушатся все барьеры, подросткам легче высказать то, что тревожит, они становятся сильнее и увереннее на глазах. Что же касается театральной карьеры– немало наших выпускников решили связать свою жизнь с театром, и поступают в профильные учебные заведения».

По итогам очного этапа эксперты определят лауреатов (1, 2, 3 место) в номинациях «Лучший детский спектакль Самарской области», «Лучший молодежный спектакль Самарской области». Также станут известны имена лучших режиссеров, актеров и актрис, отметят победителей в музыкальном и художественном оформлении спектаклей.

Напомним, фестиваль проходит в Приволжском федеральном округе по инициативе полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова с 2019 года.

Организаторы регионального этапа фестиваля – министерство культуры Самарской области, министерство образования Самарской области и министерство молодежной политики Самарской области, агентство социокультурных технологий.

 

Фото:   АСТ

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В настоящее время члены Совета принимают активное участие в различных патриотических и культурно-просветительских мероприятиях УФСИН СО.
09 декабря 2024, 15:19
Новым председателем Совета ветеранов УФСИН СО назначена Елена Симонова
В настоящее время члены Совета принимают активное участие в различных патриотических и культурно-просветительских мероприятиях УФСИН СО. Общество
11
С проектом «Самарская губерния в графическом романе».
09 декабря 2024, 15:06
Зам. директора Самарской областной библиотеки для молодежи Оксана Сизова стала лауреатом конкурса профмастерства «Библиотечный лидер»
С проектом «Самарская губерния в графическом романе». Общество
40
Чьи участки находятся вблизи ремонтируемого участка ГБК (71 переулок, 10-я улица в районе ул.Олимпийской).
09 декабря 2024, 14:26
Состоялась встреча специалистов «РКС-Самара» с жителями
Чьи участки находятся вблизи ремонтируемого участка ГБК (71 переулок, 10-я улица в районе ул.Олимпийской). ЖКХ
114
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем Героев Отечества
9 декабря 2024  10:28
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем Героев Отечества
236
Три проекта ландшафтного архитектора из Самары признали лучшими на федеральном уровне
9 декабря 2024  09:43
Три проекта ландшафтного архитектора из Самары признали лучшими на федеральном уровне
207
В Самаре определились с перевозчиками, которые со следующего года будут работать на общественном транспорте города
7 декабря 2024  11:25
В Самаре определились с перевозчиками, которые со следующего года будут работать на общественном транспорте города
2380
В Новокуйбышевске депутаты Думы выбрали нового главу городского округа
6 декабря 2024  13:00
В Новокуйбышевске депутаты Думы выбрали нового главу городского округа
614
В Самарской области начали выпускать детскую карту жителя
6 декабря 2024  12:42
В Самарской области начали выпускать детскую карту жителя
887
Весь список