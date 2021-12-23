В Самаре выберут победителей Конкурса красоты и таланта среди студентов ссузов

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24 декабря в 17.00 в актовом зале Универ-студии Самарского университета (ул. Молодогвардейская, д. 151) состоится торжественная церемония награждения финалистов конкурса красоты и таланта «Мистер и Мисс студенчество Самары - 2021».

За звание победителя в финале Конкурса сразятся 10 девушек и 10 юношей. Участникам предстоит пройти последние конкурсные испытания и показать себя в самопрезентации и дефиле. Частью финала Конкурса также станут приглашенные студенческие творческие коллективы и выступления финалистов Конкурса. В завершении вечера гости и участники узнают имена Мисс и Мистера студенчество Самары, а также победителей конкурсных номинаций.

Конкурс красоты и таланта «Мистер и Мисс студенчество Самары - 2021» проводится во второй раз. Его участниками стали более 30 студентов из 14 профессиональных образовательных организаций. Для определения финалистов участники приняли участие в конкурсных испытаниях: показали свои таланты в творческом конкурсе и знания в интеллектуальном испытании и дебатах.

Кроме того, все полуфиналисты конкурса получили возможность посетить мастер-классы по ораторскому мастерству, самопрезентации и фотопозированию, а также психологический тренинг «Уверенность: навык или врожденное качество» от приглашенных экспертов.

Цель Конкурса – сохранение и приумножение нравственных ценностей, развитие творческих способностей и создание условий для реализации творческого потенциала студентов профессиональных образовательных организаций.

Организатором мероприятия выступает муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский Дом Молодёжи».