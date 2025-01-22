В Самаре введут полный запрет на продажу алкоголя 25 января

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В субботу жители Самары, Тольятти, Сызрани и других городов области не смогут приобрести спиртное в связи с Днем студента. Этот праздник входит в число тех, когда в Самарском регионе запрещается розничная продажа алкоголя. Он будет действовать с 8-00 до 23-00 часов

За нарушение ограничений Законом области предусмотрена административная ответственность: штраф для должностных и юридических лиц. Но запрет не коснется общепита. Алкоголь здесь купить можно, правда не на вынос.

Напомним, продавать спиртное в Самарской области нельзя в:

- День российского студенчества (25 января),

- Международный день защиты детей (1 июня),

- День молодежи (28 июня),

- День знаний (1 сентября, а в случае, если 1 сентября приходится на выходной день - в следующий за 1 сентября рабочий день),

- Международный день студентов (17 ноября), пишет ГТРК-Самара.