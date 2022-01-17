В Самаре временно отключат ТВ и радио

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В понедельник, 17 января, в Самаре проведут профилактику оборудования на радиотелевизионной станции (РТС). Как сообщили представители Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), из-за этого отключат цифровые телеканалы.

— Под отключение попадут 20 цифровых эфирных телеканалов (РТРС-1 и РТРС-2), «Самарское губернское телевидение» (ТК «Губерния») и «Самарское губернское радио» (радиоканал «Губерния»). Выключать их обещают на короткое время в период с 08:00 до 17:00. Профилактические работы также пройдут на аналоговых телеканалах и FM-радиостанциях, — сообщили в РТРС.

Аналогичные работы уже провели на РТС Сергиевска и Сызрани. 19 января профилактика оборудования пройдет в Жигулевске с охватом Тольятти, 25 января — на РТС «Большая Глушица».

27 января с 08:00 часов до 17:00 не будут работать ТК «Губерния» и радиоканал «Губерния». Это связано с проведением профилактики оборудования на Центральной земной спутниковой станции (ЦЗС).

— Время отключений согласовано с руководством теле- и радиоканалов. Его проводят в моменты отсутствия в эфире важных новостей и рейтинговых программ, — добавили представители РТРС.

Перебои с телевизионным сигналом могут быть вызваны не только проверкой оборудования, но и природными факторами. Например, в 2020 году жители региона столкнулись с помехами из-за солнечной активности. Для кого-то явление прошло незаметно, но некоторые в течение месяца сталкивались с периодическим «замерзанием» картинки, распадом ее на пиксели и полным пропаданием.

Ознакомиться с графиком перерывов в телерадиотрансляции можно на сайте РТРС.рф в разделе «Временные отключения телерадиоканалов», в мобильном приложении РТРС «Телегид» в разделе «Вещание», а также по телефону федеральной горячей линии 8 800 220-20-02 (круглосуточно, бесплатно), пишет 63.ру.