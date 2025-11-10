В Самаре временно изменится схема движения

89

В Самаре специалисты ООО «Самарские коммунальные системы» перешли на ремонт следующего участка Главного Безымянского коллектора, проходящего по улице Алма-Атинской. Планируется переложить 393 метра трубы водоотведения диаметром 1,5 метра. В связи с этим с 10 ноября и ориентировочно до конца текущего года будет перекрыт участок улицы Алма-Атинской, от улицы Черемшанской (в районе центра «Самара-Лада») до улицы Ставропольской.



Работа автобусных маршрутов №№ 12, 21 и 89 будет скорректирована. В оба направления объезд организуют по улицам Ставропольской, Пугачёвской и Черемшанской.



Напомним, коллектор общей протяженностью почти 38 км обновляют поэтапно. Ранее привели в порядок участки коллектора на проспекте Юных Пионеров, улице Ставропольской, в районе Самарской ТЭЦ, на улице Олимпийской, в поселке Мехзавод.



Ресурсоснабжающая компания приносит извинения за неудобства, просит горожан с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее планировать свои поездки.

Фото: пресс-служба администрации Самары