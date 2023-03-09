В Самаре военнослужащие провели мини-концерты для участниц Великой Отечественной войны

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В Самаре военнослужащие Центрального военного округа провели мини-концерты для участниц Великой Отечественной войны на Международный женский день.

Военный оркестр сыграл для ветеранов попурри из знакомых военных мелодий на духовых и ударных инструментах. Ветераны выходили на улицу или наблюдали за музыкальным представлением из окон своих квартир. А для тех, у кого совсем не было возможности принять оркестр во дворе, устраивали маленькое музыкальное представление прямо на квартире. Военнослужащие под гармонь и гитару пели для них разные военные песни.

Цветы и приветственный адрес от руководства армией героиням великой Победы передала жена командующего общевойсковой армией – Екатерина Колотовкина.