Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре подошел к концу первый день выборов депутатов городской Думы Самары восьмого созыва.
Национально-культурные центры Самары присоединились к голосованию на выборах депутатов гордумы
С 13:30 до 18:00 для удобства болельщиков будет в целом усилена работа общественного транспорта Самары, курсирующего в районе стадиона.
В Самаре скорректируют маршрут автобусов № 34 после футбольного матча 14 сентября
"Важно, чтобы избранный депутат в равной степени понимал значимость всех сфер и прислушивался к жителям".
В Самаре ветераны СВО принимают участие на выборах депутатов гордумы
Каждый из оркестров-участников фестиваля также представит свою концертную программу на сценах городских домов культуры и концертных залов.
14 духовых оркестров примут участие во Всероссийском фестивале «На сопках Маньчжурии» в Самаре
Каждый человек может оказаться свидетелем несчастного случая, и именно простые знания первой помощи способны сохранить жизнь до приезда специалистов.
МЧС СО: знание первой помощи — ключ к спасению жизни
Между группой подростков и двумя несовершеннолетними местными жителями произошел конфликт.
В Чапаевске группа подростков, обвиняемых в хулиганстве, предстанут перед судом
Он служит в 15 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда.
Лучшим пожарным региона стал Александр Хапин из Новокуйбышевска
Профильные службы просят горожан и гостей Самары бережно относиться ко всем элементам обустройства и соблюдать чистоту.
22 дополнительные туалетные кабины будут работать в выходные площади Куйбышева и в Струковском саду
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.66
0.74
EUR 99.74
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Более 50 ретроавтомобилей представят на выставке «АВТОбиография» в Самаре
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» приглашает жителей и гостей Самары
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре ветераны СВО принимают участие на выборах депутатов гордумы

12 сентября 2025 19:52
85
"Важно, чтобы избранный депутат в равной степени понимал значимость всех сфер и прислушивался к жителям".

В числе избирателей в выборах депутатов городской Думы Самары восьмого созыва принимают участие ветераны специальной военной операции. 

Член самарской Ассоциации ветеранов СВО, выпускник первого потока региональной программы «Школа героев» Ринат Калимуллин, за плечами которого также Чеченская кампания, проголосовал на своем избирательном участке вместе с супругой. По его словам, участие в выборах – давняя семейная традиция. 

«Побывав в зоне боевых действий, начинаешь по-новому осознавать цену каждому принятому решению, в том числе и в мирной жизни. Принимая участие в голосовании, мы во многом определяем то, какой будет наша Самара, как она будет развиваться в ближайшие пять лет. Участие каждого – это проявление настоящей гражданской позиции и любви к Родине», – поделился ветеран СВО Ринат Калимуллин.

В первый день выборов депутатов городской Думы Самары свой голос отдал ветеран СВО Сергей Сибилёв – участник второго потока региональной программы «Школа героев», удостоенный Ордена Мужества, медалей «За отвагу» и «За храбрость» II степени.

«Приходя на избирательный участок, думаю прежде всего о тех, кто будет жить в нашем городе, стране завтра — о наших детях, о внуках. О том, в каких они будут учиться школах, в каких домах жить, по каким ходить улицам. О том, какие условия мы все вместе создадим для комфортной адаптации наших боевых товарищей после их возвращения из зоны спецоперации. Важно, чтобы избранный депутат в равной степени понимал значимость всех сфер и прислушивался к жителям», – отметил Сергей Сибилёв.

 

Фото: администрация Самары

Теги: Акценты Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Вице-премьер обратил внимание глав субъектов, которые уже заключили концессионные соглашения, на важность детальной проработки сроков реализации проектов и их интеграцию в информационную систему Инцидента.
10 сентября 2025, 21:31
Вячеслав Федорищев доложил Дмитрию Патрушеву о ходе работы по обращению с ТКО в регионе
Вице-премьер обратил внимание глав субъектов, которые уже заключили концессионные соглашения, на важность детальной проработки сроков реализации проектов и их... Политика
524
Главной темой стало развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор.
10 сентября 2025, 20:31
Развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор: Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по «Промышленности»
Главной темой стало развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор. Политика
1567
Делегация ознакомилась с Самарой, ее культурно-историческими объектами, туристическими возможностями. 
09 сентября 2025, 14:31
В Самаре губернатор Федорищев встретился с представителями иностранных дипмиссий в РФ
Делегация ознакомилась с Самарой, ее культурно-историческими объектами, туристическими возможностями.  Политика
531
В центре внимания
Бесплатные автобусные экскурсии ждут жителей и гостей Самары в День города
12 сентября 2025  12:05
Бесплатные автобусные экскурсии ждут жителей и гостей Самары в День города
210
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
12 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
256
В Самарской области открылись избирательные участки
12 сентября 2025  09:58
В Самарской области открылись избирательные участки
302
В России начался единый день голосования
12 сентября 2025  09:22
В России начался единый день голосования
254
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
11 сентября 2025  13:29
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
465
Весь список