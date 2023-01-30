В Самаре ветеран Росгвардии Андрей Тонковидов отметил 96-ой день рождения

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Ветеран Управления Росгвардии по Самарской области майор в отставке Андрей Петрович Тонковидов отпраздновал 27 января свой 96-ой День рождения.

С семейным торжеством Андрея Петровича и его супругу Зою Федоровну пришли поздравить офицеры Управления Росгвардии по Самарской области и представители ветеранских организаций региона.

В жарком июне 41-го года, когда старшие братья Андрея Петровича самоотверженно отражали натиск напавших на нашу страну нацистских войск, он, подростком самоотверженно трудился в тылу. В ряды Вооруженных сил юный Андрей Тонковидов попал только в 1944-м. В марте победного 45-го его включили в состав конвоя, охранявшего немецкие эшелоны с военнопленными. После окончания Великой Отечественной войны Андрей Петрович долгое время служил во внутренних войсках МВД СССР. Затем, после выхода на пенсию, стал преподавателем по начальной военной подготовке в одном из учебных заведений Куйбышева.

Его супруга, Зоя Федоровна, была во время войны связистом. В составе Украинского фронта брала Берлин. После войны эта героическая женщина долгое время трудилась на Куйбышевском заводе аэродромного оборудования, вела на предприятии активную общественную деятельность. Супружеская чета ветеранов до сих пор подает своим соседям, а в самарском дворе, где живут Андрей Петрович и Зоя Федоровна, выросло уже три поколения - пример жизнелюбия, трудовой активности и добросердечного отношения друг к другу.

От имени начальника Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майора полиции Александр Эсауленко росгвардейцы сердечно поздравили супружескую чету с семейным торжеством.

«Супруги Тонковидовы - жители региона, которых с полным правом можно назвать настоящими патриотами своей страны. Я искренне поздравляю Андрея Петровича и его супругу Зою Федоровну с этим прекрасным праздником. Желаю не просто здоровья и долгих лет жизни, но и как можно дольше оставаться таким же активными и неравнодушными людьми, настоящими гражданами своей страны, которые так горячо любят свою Родину», - подчеркнул в своем приветственном адресе генерал-майор полиции Эсауленко.

Имениннику вручили памятные подарки и сувениры, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области