В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»

3 октября (пятница) в 18.30 в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А». Мероприятие организовано в рамках цикла «Архитектура в кадре».

Спикерами станут магистрант кафедры «Градостроительство», практикующий архитектор и ведущая архитектурного книжного клуба «Кирпич» Екатерина Крюкова, студентки кафедры «Градостроительство» Анастасия Насырова и Мария Насыбуллина.

Члены клуба «ДОМ:А» обсудят фильмы, в которых демонстрируются разные архитектурные формы, поговорят о влиянии масштаба среды на восприятие кинокартины. Какие камерные пространства показаны в фильмах Уэса Андерсона? Как здания в «Конклаве» (2024, 18+) и «Великая красота» (2013, 18+) передают эмоциональное состояние героев? Как в «Трудностях перевода» (2003, 16+) режиссер показывает ритм и характер среды крупного города? Также на встрече речь пойдет о документальных фильмах, которые посвящены известным архитекторам.

Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cPTYQq

В субботу, 4 октября, в 11.00 Музей-галерея «Заварка» организует мастер-класс (6+) от столярной мастерской «Столярник».

Юные посетители научатся работать с деревом: пилить, шкурить, сверлить и забивать гвозди. Под руководством опытных преподавателей столярной мастерской дети узнают об основных инструментах для работы с деревом и освоят базовые приемы обработки этого материала. Итогом занятия станут деревянные самолетики, которые участники заберут с собой.

«Ребята используют стандартные заготовки, но работы всегда получаются совершенно разные. Мы всегда приветствуем индивидуальный взгляд и авторский подход, благодаря которым каждое изделие становится непохожим друг на друга», – говорят организаторы мероприятия.

Вход на мероприятие – 600 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cuzkXP