В соревнованиях участвовали представители 16 стран и 32 регионов России - всего более 1300 спортсменов.
Андрей Фадеев и Анастасия Кузнецова из Самарской области- призеры международных соревнований по киокусинкай
Возбуждено уголовное дело.
В Самаре полицейские задержали женщину-водителя иномарки за хранение наркотиков
Самым юным участникам дорожного движения полицейские в игровой форме рассказали о значении сигналов светофора и дорожных знаков.
Сотрудники ГАИ СО продолжают проводить профилактические встречи с подрастающим поколением
Данила Касимов завоевал две серебряные медали в синхронных прыжках.
Тольяттинец Дмитрий Нартов - победитель этапа Кубка мира по прыжкам на батуте
В ГД рассказали, какие выплаты ждут пенсионеров ко Дню пожилого человека
сортировщики стали самой востребованной вахтовой профессией для студентов
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
Вчера вечером в Безенчукском районе загорелся дом
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Оксаны Стоговой
В Самаре пройдет экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»

30 сентября 2025 12:46
118
3 октября (пятница) в 18.30 в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А». Мероприятие организовано в рамках цикла «Архитектура в кадре».
Спикерами станут магистрант кафедры «Градостроительство», практикующий архитектор и ведущая архитектурного книжного клуба «Кирпич» Екатерина Крюкова, студентки кафедры «Градостроительство» Анастасия Насырова и Мария Насыбуллина.
Члены клуба «ДОМ:А» обсудят фильмы, в которых демонстрируются разные архитектурные формы, поговорят о влиянии масштаба среды на восприятие кинокартины. Какие камерные пространства показаны в фильмах Уэса Андерсона? Как здания в «Конклаве» (2024, 18+) и «Великая красота» (2013, 18+) передают эмоциональное состояние героев? Как в «Трудностях перевода» (2003, 16+) режиссер показывает ритм и характер среды крупного города? Также на встрече речь пойдет о документальных фильмах, которые посвящены известным архитекторам.
Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cPTYQq

В субботу, 4 октября, в 11.00 Музей-галерея «Заварка» организует мастер-класс (6+) от столярной мастерской «Столярник».
Юные посетители научатся работать с деревом: пилить, шкурить, сверлить и забивать гвозди. Под руководством опытных преподавателей столярной мастерской дети узнают об основных инструментах для работы с деревом и освоят базовые приемы обработки этого материала. Итогом занятия станут деревянные самолетики, которые участники заберут с собой.
«Ребята используют стандартные заготовки, но работы всегда получаются совершенно разные. Мы всегда приветствуем индивидуальный взгляд и авторский подход, благодаря которым каждое изделие становится непохожим друг на друга», – говорят организаторы мероприятия.
Вход на мероприятие – 600 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cuzkXP

Также 4 октября (суббота) в 16.30 состоится кураторская экскурсия (12+) по выставке «Здесь осталось детство» (12+). Ее проведет старший научный сотрудник «Заварки» Кирилл Гуров.
Экспозиция погружает зрителей в исторические события Куйбышева времен Великой Отечественной войны, где главными героями рассказа стали дети. Этот проект посвящен военному детству, воспоминаниям жителей бывшего дома Маштакова и домов на близлежащих улицах. Посетители услышат рассказ о повседневной жизни города 1941–1945 годов, увидят редкие фотографии, предметы и документы. Узнают о быте коммунальных квартир, об уплотнении, о том, как дети, пережившие эти трудности, становились взрослее и какой отпечаток эти события оставили на их жизни. Также экскурсанты смогут порассуждать о том, как сохранялся детский мир, проанализировать фотографии военного времени и открыть для себя воспоминания детей войны.
Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cuQvFo

Теги: Мероприятия

