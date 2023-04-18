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В Самаре в ТЦ и МФЦ волонтеры помогают голосовать за обновление общественных пространств

18 апреля 2023 16:16
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Отдать свой голос за благоустройство одной из территорий может каждый житель Самары старше 14 лет.

С 15 апреля по 31 мая на платформе za.gorodsreda.ru проходит Всероссийское онлайн-голосование за новые объекты благоустройства. Благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России, у жителей есть возможность повлиять на благоустройство своего города.

В Самаре в голосовании участвуют 20 пространств – это парки, скверы, бульвары и другие общественные территории. ТОП объектов для голосования был выбран самарцами. В ходе первого этапа от горожан поступило более 80 тысяч предложений и из 88 территорий сформирован ТОП-20. Список общественных пространств для голосования размещен здесь - 63.gorodsreda.ru,

Отдать свой голос за благоустройство одной из территорий может каждый житель Самары старше 14 лет. Голосование доступно как по прямой ссылке - 63.gorodsreda.ru, авторизовавшись через Госуслуги, так и через волонтеров. В Самаре организовано девять пунктов, они располагаются в торговых и многофункциональных центрах, а также в отделении Пенсионного фонда. Режим работы стационарных точек: торговые центры – ежедневно с 10:00 до 18:00, МЦФ и отделение Пенсионного фонда – только будние дни с 10:00 до 18:00.

Объекты, набравшее наибольшее число голосов, будут благоустроены уже в следующем году.

Информация о размещении стационарных точек по онлайн-голосованию:

 

Фото:   администрация Самары

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