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В Самаре в Троице-Сергиевом Храме, прошло богослужение в память об ушедших журналистах губернии

13 мая 2022 12:35
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В Самаре в Троице-Сергиевом Храме, прошло богослужение в память об ушедших журналистах губернии

Согласно сложившейся традиции, заложенной Самарским областным отделением Союза журналистов России и Архимандритом Георгием (Шестуном), на службе собрались сотрудники редакций различных изданий, телерадиокомпаний Самарской области, ветераны журналистики, а также преподаватели и студенты профильных кафедр самарских вузов. 

День поминовения дает возможность помянуть ушедших товарищей, вспомнить  прошлое, поговорить о профессии, поддержать друг друга.

Ирина Цветкова, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов: 

– Еще Цицерон говорил: «Жизнь мертвых продолжается в памяти живых». Именно поэтому мы чтим память ушедших от нас товарищей. Это значимо и для молодых журналистов, которые  видят наше отношение к каждому коллеге. И это главное. Мы вспоминаем всех, кто имел отношение к нашей профессии. Неслучайно инициатором этого мероприятия стал Архимандрит Георгий (Шестун), член Союза журналистов России. Первое богослужение провел именно он. Двадцать шесть лет назад мы начали эту традицию и продолжаем ее по сей день.

На сегодня в «Скорбном списке»  областного Союза журналистов 506 имен. Для журналистского сообщества это не просто список – за каждым именем стоит личность, профессионал своего дела.

В память об ушедших коллегах областным Союзом журналистов учреждены  ежегодные именные премии: «С открытым забралом» имени Валерия Иванова,  «Личность в журналистике» имени Валентины Неверовой, «И мастерство, и откровение» имени Геннадия Шабанова,  «За вклад в развитие журналистики» имени Натальи Мануйловой; проводятся конкурсы – «Творческий конкурс имени Эдуарда Кондратова в области журналистики и литературы», «Областной профессиональный конкурс журналистских коллективов имени Павла Гроссмана», региональный журналистский конкурс «Общество и полиция – вместе легче» памяти Нины Суглоб.

В этом году День поминовения журналистов будет 26-ым по счету. 

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