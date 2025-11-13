В Самаре в СОУНБ пройдёт концерт-приношение П. И. Чайковскому

120

иотеке пройдёт концерт-приношение П. И. Чайковскому, приуроченный к 185-летию со дня рождения русского музыкального гения. Своё прочтение бессмертных творений великого композитора представят студенты музыкальных учебных заведений нашего города и их наставники.

Концерт, посвященный юбилею Петра Ильича Чайковского, станет настоящим подарком для всех ценителей классической музыки. В программе прозвучат известные и любимые многими произведения, романсы и фортепианные пьесы.

Зрители погрузятся в атмосферу творчества Чайковского и прикоснутся к его музыкальному наследию. Юные слушатели смогут открыть для себя мир классической музыки, а взрослые — вновь пережить яркие эмоции от встречи с любимыми произведениями. Посетители встречи также получат возможность узнать интересные факты из жизни Чайковского, послушать рассказ о том, где композитор черпал своё вдохновение и как ему удавалось создавать шедевры, покорившие мир.

На просторной сцене конференц-зала библиотеки выступят как исполнители давно знакомые ценителям классической музыки в нашем городе, так и только начинающие свою музыкальную карьеру.