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В Самаре в пятый раз пройдет ежегодная инклюзивная ярмарка вакансий

18 марта 2025 10:05
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В Самаре в пятый раз пройдет ежегодная инклюзивная ярмарка вакансий

Шанс найти работу мечты получат все желающие, включая соискателей с инвалидностью. Ярмарка вакансий состоится 20 марта на фудкорте МЕГИ Самара. 

Инклюзивная ярмарка вакансий, организованная совместно с центром занятости населения, СГООИК  «Ассоциация Десница» и СРООИ «Интеллект» вот уже в пятый раз будет проходить  на территории МЕГИ Самара. 

В программе ярмарки — активности как для соискателей работы, так и для студентов, которые находятся в поиске направления будущей трудовой деятельности. На мероприятии также соберутся педагоги колледжей и родители подростков, чтобы в будущем помогать подросткам с профориентацией. 

С 12:00 до 14:00 соискатели, в том числе с инвалидностью, смогут пройти экспресс-собеседования с работодателями, студенты примут участие в профориентационных мастер-классах, а эксперты расскажут о современных подходах к трудоустройству.

В коворкинге «Наше место» состоится лекция по профориентации людей с особыми образовательными потребностями, где педагоги и наставники смогут обсудить современные методики трудоустройства, модели профориентации и трудоустройство людей с ОВЗ. Здесь же соискатели с инвалидностью поделятся своим опытом взаимодействия с работодателями.

«Пространство нашего торгового центра является доступной средой для всех наших гостей, мы поддерживаем формирование справедливого и инклюзивного общества. Помимо регулярных мероприятий с инклюзивной повесткой, мы активно работаем с персоналом по теме  взаимодействия с гостями с инвалидностью для того, чтобы обеспечить  достойный  уровень гостеприимства для всех посетителей. Также наша компания разработала специальный инклюзивный гид по трудоустройству для соискателей и работодателей, которым мы готовы поделиться с заинтересованными работодателями», – поделилась управляющая МЕГИ Самара, Лиана Шанидзе.  

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