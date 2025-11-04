181

В 2026 году в Самаре в пилотном режиме начнет работать система платных парковок. На первом этапе проект планируется запустить в историческом центре города: порядка 500 парковочных мест совокупно обустроят на Волжском проспекте от улицы Лесной до улицы Вилоновской и на улице Максима Горького в границах улиц Вилоновской и Венцека.



«Нехватка парковок – одна из системных проблем Самары, как и многих других крупных городов-миллионников. Решать ее будем поэтапно, опираясь на опыт, уже накопленный коллегами из других регионов. Начнем с оборудования парковочных зон в историческом центре, который наименее рассчитан на современный автомобильный поток, но при этом наиболее загружен из-за большого количества учреждений и знаковых туристических объектов. Это должно сократить число автомобилей, хаотично припаркованных вдоль обочин, и улучшить пропускную способность дорог. Цель — не «наказать» автомобилистов, а создать удобную и безопасную транспортную среду», – отметил руководитель департамента транспорта администрации города Самара Владимир Чичёв.



При создании платных парковок планируется использовать в основном уже имеющиеся парковочные карманы. Там будут установлены необходимые дорожные знаки, нанесена разметка, оборудована система видеонаблюдения. Предполагается, что оставить на парковках можно будет не только автомобили и электромобили, но и мотоциклы.



Оплачивать парковку можно будет через сервис быстрых платежей (по QR-коду), СМС или мобильное приложение, также будет доступен абонемент. При этом с понедельника по пятницу с 20:01 до 07:59, а также круглосуточно в выходные и нерабочие праздничные дни плата за парковку взиматься не будет. При актуализации тарифов с учетом почасовой оплаты специалисты департамента транспорта администрации города учитывают методики, разработанные Правительством Самарской области.



Отметим, что через несколько месяцев после старта пилотного проекта городской департамент транспорта проведет экспертный анализ – он покажет, насколько позитивно система платных парковок отразилась на дорожной ситуации. По результатам будет принято решение о дальнейших этапах развития парковочной инфраструктуры города.

Фото: пресс-служба администрации Самары