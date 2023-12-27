В Самаре в новогоднюю ночь на площади Куйбышева установят металлодетекторы

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Они будут работать с 20 часов 31 декабря 2023 года до 3 часов 1 января 2024 года.

В Самаре в новогоднюю ночь на площади Куйбышева будут установлены посты охраны, а на саму площадь можно будет попасть через металлодетекторы, которые будут работать с 20 часов 31 декабря 2023 года до 3 часов 1 января 2024 года.

Охранять площадь будет ООО ЧОО «Алекс». Стоимость контракта, заключенного 25 декабря, составила 304,5 тыс. рублей, пишет СитиТраффик.

Напомним, в новогоднюю ночь в Самаре не будет массовых гуляний.