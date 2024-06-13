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В Самаре в июне пройдет фестиваль уличной культуры

13 июня 2024 13:39
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В Самаре в июне пройдет фестиваль уличной культуры

В Самаре, как и еще в трех городах России, в июне пройдет фестиваль уличной культуры СберСпот. В нем примут участие любители скейтбордов, самокатов и bmx.

Попасть на фестиваль смогут все желающие. Гостей ждут развлекательные и образовательные мероприятия: мастер-классы, призы и подарки от партнеров, а также возможность выполнить различные трюки на скейтах, самокатах и bmx.

По итогам фестиваля снимут фильм. Главными героями в нем станут профессиональные райдеры. Они посетят скейтпарки в городах России, примут участие в мероприятиях, расскажут о себе и своем увлечении.

В Самаре фестиваль уличной культуры состоится на следующей неделе. Он пройдет в пятницу, 21 июня, на скейт-площадке в Струковском саду, пишет Самара-КП.

Фото: Дильдина Светлана

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