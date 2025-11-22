В Самаре в "Экспо-Волге" 22 ноября стартовал фестиваль "Друг Человека". 

149

Мероприятие состоится 22 и 23 ноября с 10:00 до 18::00. Это будет не просто выставка животных. Желающие смогут забрать кого-нибудь из них домой.

Также гостей ждут лекции и мастер-классы, спортивные активности собак, показательные выступления. Также на фестивальной площадке будут работать маркет зоотоваров, детские зоны, фотолокации, а еще ожидаются выступления детских театров и музыкальных коллективов.

0+

В этом году на фестивале будет организована беспрецедентная акция от Комитета ветеринарии Самарской области совместно со Станцией по борьбе с болезнями животных!

