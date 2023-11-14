В Самаре в ДК «Заря» пройдет межнациональный фестиваль «Радуга талантов-2023»

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19 ноября 2023 года в 12:00 в Самаре, в муниципальном ДК «Заря» (проезд 9 Мая, 16), состоится межнациональный фестиваль «Радуга талантов-2023». Социально значимое мероприятие организуют ежегодно – с 2011 года. В этом году фестиваль посвящается участникам СВО, героям-землякам.

Организатором выступает ОО «Курултай (конгресс) башкир» г. Самара. Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры Самарской области, Администрации г. о. Самара и ГКУ Самарской области «Дом дружбы народов».

Цели и задачи фестиваля «Радуга талантов-2023» («Йяйгор талантлары-2023»): пропаганда мира и согласия в многонациональном обществе; сохранение и популяризация национально-культурного наследия народов, в том числе содействие сохранению самобытности культуры и традиций башкирского народа, возрождение и развитие исторического наследия башкирской культуры; выявление одаренных исполнителей с целью дальнейшей поддержки их таланта и исполнительского мастерства; укрепление культурно-творческих связей между национальными объединениями; развитие лидерства, творческого мышления и других личностных качеств участников фестиваля.

Ожидается, что в этом году на фестивальной площадке соберутся порядка 350 человек. Среди участников – активисты ОО «Курултай башкир» г. Самара и Самарской области, национальные самодеятельные творческие коллективы региона, артисты из Башкирии, в том числе зрителей ждет выступление Заслуженного артиста Республики Башкортостан Марселя Кутуева.

Кроме концерта, в программе мероприятия заявлена выставка национальных блюд, с возможностью дегустации.

Вход на фестиваль свободный.

Фото предоставлено администрацией Самары