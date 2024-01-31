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В Самаре в 2024 году из аварийного жилья планируют переселить более 4 тысяч человек 

31 января 2024 19:57
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В 2024 году для самарских детей-сирот закупят 604 новые квартиры. 

В среду, 31 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел ряд рабочих совещаний по вопросам развития строительной отрасли региона. В них приняли участие руководители профильного министерства и подведомственных учреждений, компаний-застройщиков, различных ведомств и контрольных организаций, члены Правительства, главы муниципалитетов. Среди ключевых вопросов – выполнение планов по жилищному строительству, обеспечение квартирами детей-сирот, переселение граждан из аварийного жилья. 

«Мы собрались в начале года, в первый месяц, чтобы обсудить вопросы жилищного строительства. Вопрос, который требуют постоянного внимания и контроля со стороны Правительства. Сегодня обсудим базовые вещи и проблемные моменты», - сказал губернатор, обращаясь к участникам совещания.  

В Самарской области благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда», реализуемого по решению Президента РФ Владимира Путина, за последние 5 лет введено в эксплуатацию порядка 10-ти млн. кв. м жилого фонда, из них в 2023 году - 1,938 млн. кв.м (102% от плана). С 2019 года свои жилищные условия улучшили более 440 тысяч семей. Тем не менее, акцентировал внимание Дмитрий Азаров, для отрасли стоит стратегическая задача наращивать объемы ввода жилья.  

В регионе многое сделано для решения проблемы обманутых дольщиков. Как сообщил руководитель управления по работе с проблемными объектами долевого строительства областного минстроя Максим Филиппов, за последние шесть лет  восстановлены права 8102 дольщиков, из реестра проблемных объектов исключено 94 объекта. В том числе, в 2023 году из Единого реестра проблемных (ЕРПО) удалось исключить 11 МКД и восстановить права 1781 человек. К концу 2023 года из ЕРПО были исключены все дома, находившиеся на территории Самарской области.

Несмотря на то, что из федерального реестра исключены все самарские «долевки», министерство строительства и правоохранительные органы продолжают работу по восстановлению прав дольщиков по тем объектам, где строительство велось с нарушением закона, в тех случаях, когда люди совершали покупки в объектах, которые не имели разрешения на строительство. Также регион продолжает помогать получить положенные компенсации дольщикам исключенных из федерального реестра проблемных объектов там, где требуется судебное решение.

«Продолжаем работу по тем, кто претендует на выплаты и компенсации, не попав в федеральный реестр», - поставил областному минстрою задачу глава региона.

Кроме того, в ходе совещания были предметно рассмотрены ситуации с жилыми домами, где сейчас есть отставания по срокам строительства. Руководители компаний-застройщиков представили текущую информацию по объектам. Дмитрий Азаров предельно жестко нацелил участников совещания на необходимость принятия догоняющих графиков и завершению работ в установленные сроки. По поручению губернатора в конце квартала вопросы по объектам, которые находятся в зоне риска, будут рассмотрены повторно.

Большое внимание в последние годы уделяется расселению граждан из аварийного жилья. Заместитель министра строительства Самарской области Елена Василькина доложила, что из аварийного фонда в регионе за 5 лет расселены 16,36 тыс. человек. В 2023 году новое жилье получили 4817 человек, это 111% от плана. В 2024 году, по информации минстроя, запланировано переселить из аварийного жилья 7852 жителей Самарской области. В том числе, проживающих в Самаре (4222 человек), Сызрани (1120), Кинеле (975), Чапаевске (700), Отрадном (206), Волжском районе (617), Хворостянском районе (12). 

За прошедшую пятилетку обеспечены жильем более 3,6 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2023 году свои квартиры получили 715 человек (105,9% от плана). В этом году для данной категории граждан Самарской области запланировано приобрести 604 квартиры.Вместе с тем, в течении года планируется проработать вопрос выделения дополнительных средств бюджета на эти цели. 

«В вопросах обеспечения жильем детей-сирот и расселения аварийного жилья мы добились очень хороших результатов в 2023 году, - отметил Дмитрий Азаров.  - По детям - сиротам уровень обеспечения сегодня такой, что по итогам прошлого года очередь удалось сократить, но стоит задача к 2030 году полностью тему закрыть. Поэтому мы должны понимать, сколько детей-сирот каждый год получает право претендовать на жилье, расписать это на пятилетку, и с задачей справится».

Особое внимание в рамках совещания было уделено вопросам строительства социальной инфраструктуры и благоустройства территорий как неотъемлемой части развития сферы жилищного строительства, а также градостроительное планирование развития территорий. 

В завершении совещания Дмитрий Азаров представил коллективу министерства Алексея Веселова, который с понедельника, 5 февраля, переходит на работу в региональный минстрой.

 

Фото - Светлана Осьмачкина.

Теги: Акценты В центре внимания

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