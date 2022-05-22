В Самаре установили рекорд самого массового танцевального вращения

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Рекордное по количеству участников вращение в народном танце провели на площади Куйбышева в Самаре, передает корреспондент ТАСС с места событий. В нем приняли участие 484 представителя творческих коллективов Самарской области, участников Российской студенческой весны.

"Мне все понравилось, красота, насколько вы четко все движения отточили, отрепетировали, спасибо большое организаторам, вам всем, что вы приняли участие в этом замечательном празднике. Итак, рекорд "Самое массовое вращение в народном танце в России" с результатом 484 участника объявляю официально зафиксированным", - объявил со сцены главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

До начала вращения Коненко подсчитал число участников, которые провели несколько репетиций. Творческие коллективы Самарской области и участники Студвесны в народных костюмах исполнили вращение под живое музыкальное сопровождение ансамбля народных инструментов Самарской государственной филармонии "ВолгаFolk Band".

Финал 30-го Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" проходит в Самаре с 18 по 24 мая в рамках Года культурного наследия народов России и федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование". Участники соревнуются по 10 направлениям: вокальное, инструментальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр, мода, арт, региональная программа, а также видео и журналистика. Первую Студвесну в мае 1993 года посетили 260 участников из 16 российских городов.

Фото: скриншо видео