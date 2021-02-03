В Самаре усилят проверки по соблюдению масочного режима

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В Самаре станут активнее проверять, носят ли горожане защитные маски. Об этом стало известно в ходе заседания штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. В нем приняли участие представители областного Роспотребнадзора, правоохранительные органы, а также главы городских районов и руководители департаментов.

В регионе последние три дня наблюдается ежедневный прирост случаев заболевания коронавирусом, отметила замначальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Самарской области.

В связи с этим власти Самары поручили надзорным органам усилить проверки за соблюдением ограничительных мер, включая обязательное использование масок.

Рейды проводятся во всех районах Самары: в торговых центрах, магазинах, общественном транспорте и других местах массового скопления людей. На нарушителей составляют протоколы и выписывают штраф, пишет ГТРК Самара.

Фото: samadm.ru