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В Самаре усиление контроля работающие на территории работодателя отмечают в 4 раза чаще

2 марта 2023 09:25
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В Самаре усиление контроля работающие на территории работодателя отмечают в 4 раза чаще

26% работающих на территории компании и 6% самарцев на удаленке отмечают усиление контроля со стороны работодателя за последние 3 месяца. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения.

 Сотрудников на удаленке, отмечающих усиление контроля за их работой в течение последних 3 месяцев, лишь 6%. Очевидно, возможность трудиться из дома оставили лишь для самых организованных и ответственных.

26% тех, кто ходит на работу, отмечает ужесточение трудовой дисциплины и усиление контроля за работниками за последние 3 месяца. Мужчины говорят о возросшем контроле чаще женщин (30 и 21% соответственно). Респонденты до 34 лет — чаще тех, кто старше (27 и 18% соответственно). Больше всего же тех, кто наблюдает усиление мер контроля за персоналом, — среди самарцев с зарплатой более 80 тыс. руб. в месяц (28%).

Судя по контекстному анализу комментариев, в число наиболее упоминаемых мер входят: установление системы видеонаблюдения, ужесточение контрольно-пропускного режима, усиление контроля соблюдения требований охраны труда и техники безопасности, а также ужесточение политики информационной безопасности.

Время проведения: 20—28 февраля 2023 года

Теги: Опрос

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