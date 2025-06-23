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 В Самаре усилена профилактика происшествий на воде 

23 июня 2025 15:52
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Отдыхающим напоминают о возможных последствиях отдыха на островах и несанкционированных пляжах, разъясняют правила поведения у воды и при использовании маломерных судов.

Совместные профилактические рейды проводят подразделения полиции Управления МВД России по городу Самара, инспекторское отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России по Самарской области, сотрудники регионального ОСВОД, МКУ «Поисково-спасательный отряд городского округа Самара», ГКУ «Поисково-спасательная служба Самарской области», а также административные комиссии районных администраций Самары. 

Отдыхающим напоминают о возможных последствиях отдыха на островах и несанкционированных пляжах, разъясняют правила поведения у воды и при использовании маломерных судов.

Центр ГИМС ГУ МЧС России по Самарской области с начала купального сезона проводит ежедневные патрулирования. Инспекторы продолжают следить за соблюдением правил безопасности при использовании маломерных судов. На судоводителей и судовладельцев составлено около 250 протоколов по факту выявленных нарушений. 

Согласно статье 2.1.6 Закона Самарской области от 01.11.2007 № 115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области», купание в местах, где выставлены щиты с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями, может обернуться составлением протокола и наложением административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей. По статье 2.1.2 административное наказание предусмотрено за эксплуатацию пляжа без соответствующего разрешения – нарушение влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере 20 тысяч рублей, на юридических лиц – 30 тысяч рублей.

Напомним, что традиционно в Самаре официальные пляжи расположены под I, II и IV очередями набережной Волги, в районе спуска по улице Советской Армии, Загородного парка, Барбошиной поляны, санатория «Можайский», в Красноглинском районе, на Мастрюковских озерах.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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