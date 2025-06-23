 В Самаре усилена профилактика происшествий на воде 

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Совместные профилактические рейды проводят подразделения полиции Управления МВД России по городу Самара, инспекторское отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России по Самарской области, сотрудники регионального ОСВОД, МКУ «Поисково-спасательный отряд городского округа Самара», ГКУ «Поисково-спасательная служба Самарской области», а также административные комиссии районных администраций Самары.

Отдыхающим напоминают о возможных последствиях отдыха на островах и несанкционированных пляжах, разъясняют правила поведения у воды и при использовании маломерных судов.

Центр ГИМС ГУ МЧС России по Самарской области с начала купального сезона проводит ежедневные патрулирования. Инспекторы продолжают следить за соблюдением правил безопасности при использовании маломерных судов. На судоводителей и судовладельцев составлено около 250 протоколов по факту выявленных нарушений.

Согласно статье 2.1.6 Закона Самарской области от 01.11.2007 № 115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области», купание в местах, где выставлены щиты с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями, может обернуться составлением протокола и наложением административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей. По статье 2.1.2 административное наказание предусмотрено за эксплуатацию пляжа без соответствующего разрешения – нарушение влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере 20 тысяч рублей, на юридических лиц – 30 тысяч рублей.

Напомним, что традиционно в Самаре официальные пляжи расположены под I, II и IV очередями набережной Волги, в районе спуска по улице Советской Армии, Загородного парка, Барбошиной поляны, санатория «Можайский», в Красноглинском районе, на Мастрюковских озерах.

Фото: администрация Самары